Кушнер и Виткофф. / © Associated Press

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Внезапное стремление США заключить масштабное соглашение о завершении войны в Украине поставило Европу в затруднительное положение. Американские представители давят на чиновников Киева и Москвы, чтобы они рассмотрели новые предложения по правилам НАТО, размещению военных сил и вооружению в Европе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, США даже спрашивали Киев, согласится ли Украина уступить России Донбасс в обмен на вступление в Североатлантический альянс.

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В то же время, идея объединить переговоры о мире с дискуссиями по европейской безопасности противоречит принципиальной позиции стран Европы. Там настаивают: сначала РФ должна прекратить боевые действия против Украины и только после этого можно обсуждать перемещение войск, размещение вооружения и будущие правила НАТО.

Европа за столом переговоров

Источники Bloomberg, осведомленные о ходе закрытых встреч на саммите в Дублине, сообщили, что лидеры стран ЕС признали, что Европа должна присоединиться к мирным переговорам, чтобы не обострять отношения с США. Некоторые из них также предложили вновь поднять вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.

Европейские лидеры опасаются, что континент окажется в стороне, пока другие государства будут договариваться о неприемлемых для него уступках. Еще одним риском является то, что президент США Дональд Трамп может вообще отказаться от переговорного процесса, как произошло с Ираном. После поражения на промежуточных выборах и накануне завершения президентского срока он может оставить ситуацию нерешенной.

Такая перспектива также вызывает серьезную обеспокоенность во многих странах Европы — особенно в тех, что граничат с Россией. Там считают, что подобный подход отвечает интересам Москвы и может привести к выводу войск НАТО, которые должны обеспечить безопасность восточного фланга Альянса.

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По словам источников, результаты промежуточных выборов в США вынуждают команду Трампа спешить с демонстрацией прогресса в переговорах. Уже в январе большинство в Конгрессе перейдет к демократам, которые могут выступить за ужесточение санкций против России или увеличение поддержки Украины.

В то же время, «фюрер» Владимир Путин, по оценкам собеседников издания, намеренно затягивает переговорный процесс. Москва не показывает никаких признаков готовности отказаться от ожидаемого масштабного зимнего наступления.

Некоторые представители ЕС также предполагают, что хозяин Кремля ждет выборов в европейских странах в 2027-м. Прежде всего, во Франции, где РФ может рассчитывать на приход к власти ультраправых политических сил, выступающих за прекращение поддержки Украины.

Требования Кремля

Несмотря на готовность участвовать в переговорах, Россия не отказалась от максималистских требований, которые выдвигала еще в декабре 2021-го.

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Среди прочего, Кремль хочет, чтобы НАТО согласилось не размещать войска на территории стран, присоединившихся к Альянсу после 1997-го. Москва же якобы готова сократить свое военное присутствие в Калининграде — российском анклаве между Польшей и Литвой, а также в Беларуси, которая является близким союзником РФ и граничит с ЕС.

В ходе саммита Евросоюза ряд лидеров категорически заявил, что на такие уступки Европа никогда не согласится. В то же время, некоторые политики признали, что в будущем границы могут измениться, если на это согласится Киев. Также они подняли вопрос о том, каким образом Украина впоследствии могла бы вступить в НАТО.

Однако какие-либо договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным несут серьезные риски для Европы. Вероятные уступки могут вызвать сопротивление не только среди 27 стран ЕС, но и среди их союзников. Особенно чувствительно к попыткам Москвы влиять на решения по европейской безопасности относятся страны Балтии, непосредственно граничащие с Россией.

Мирные переговоры — что известно

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон продолжает работу над завершением войны в Украине и якобы «достигает прогресса». По его словам, на пути к заключению мира есть «серьезные вызовы».

Тем не менее, РФ не прекращает выдвигать все новые и новые требования. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны «в конце концов придется привлечь» к переговорному процессу. Впрочем, он обвинил Европу в попытках построить архитектуру безопасности «против России, а не с ее участием».

В то же время, после долгих обсуждений Европа определилась, кто будет представлять ее на будущих переговорах. Лидеры назначили группу советников по национальной безопасности от Европейского Союза и пяти основных государств — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

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