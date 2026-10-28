Трамп готовит встречу Зеленского и Путина: президент США заявил о прогрессе в завершении войны

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что якобы готовится ко встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома сообщил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из штата Техас.

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По его словам, в вопросе завершения российско-украинской войны вроде бы удалось «достичь значительного прогресса».

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«Я думаю, что с Россией мы достигаем значительного прогресса по вопросу России и Украины. Я рассчитываю вскоре провести встречу с Путиным и Зеленским», — заявил Трамп.

Мирные переговоры — последние новости

Накануне диктатор РФ Владимир Путин побеседовал с европейскими лидерами. президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гар Стере. Они передали Кремлю позицию Киева по окончании войны. Одной из ключевых тем для обсуждения стала необходимость конкретных шагов со стороны России для деэскалации.

В то же время источники Reuters в Кремле сообщили, что во время разговора «фюрер» заявил, мол, никаких компромиссов не будет. Отмечается, что Москва не отказывается от требования установить контроль над всем Донбассом.

Между тем, издание Financial Times со ссылкой на собеседников пишет, что США предлагают Кремлю в обмен на мир возможность возобновления сотрудничества в нефтяной отрасли. В частности, речь идет о совместной добыче нефти у острова Сахалин на Дальнем Востоке в возвращение нефти на европейский рынок через трубопровод «Дружба».

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