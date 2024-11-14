Трамп готовится привести Украину и Россию за стол переговоров — будущий советник по нацбезопасности США

Будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц раскрыл планы Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине путем переговоров между сторонами.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров и таким образом завершить войну.

Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц в комментарии "Голосу Америки".

"Президент ясно выразился, что он желает привести обе стороны за стол переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", — сказал Волц.

Он добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Отметим, что в должности советника по нацбезопасности Уолц заменит Джейка Салливана. Советник по национальной безопасности – это весомая должность в президентской администрации, которая, однако, не требует утверждения Сенатом.

О намерении назначить бывшего офицера-спецназовца, конгрессмена Майка Уолца на должность советника по национальной безопасности в своей будущей администрации Дональд Трамп объявил 12 ноября.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal написало, что любезность между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным скрывает "глубокую напряженность".

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