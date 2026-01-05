Трамп говорит, что не поверил в заявления РФ об атаке Украины на резиденцию Путина

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в заявлениях Кремля об атаке Украины на резиденцию российского президента .

Об этом он сказал журналистам во время перелета из Флориды в Вашингтон, сообщает Reuters .

«Я не верю, что такой удар имел место. Возможно, что-то происходило поблизости, но это не связано с резиденцией», — отметил Трамп.

Напомним, недавно глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров обвинил Украину в том, что беспилотники Сил обороны якобы атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

Институт изучения войны (ISW) опроверг правдивость заявлений об атаке на резиденцию Путина , указав на отсутствие каких-либо визуальных доказательств.