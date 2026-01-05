- Дата публикации
Трамп говорит, что не поверил в заявления РФ об атаке Украины на резиденцию Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает правдивыми утверждение России о якобы ударе Украины по резиденции Владимира Путина.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в заявлениях Кремля об атаке Украины на резиденцию российского президента .
Об этом он сказал журналистам во время перелета из Флориды в Вашингтон, сообщает Reuters .
«Я не верю, что такой удар имел место. Возможно, что-то происходило поблизости, но это не связано с резиденцией», — отметил Трамп.
Напомним, недавно глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров обвинил Украину в том, что беспилотники Сил обороны якобы атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
Институт изучения войны (ISW) опроверг правдивость заявлений об атаке на резиденцию Путина , указав на отсутствие каких-либо визуальных доказательств.