Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Журналист Виталий Портников объяснил, почему заявления президента США Дональда Трампа о «сумасшествии» президента России Владимира Путина являются хорошей новостью для Украины.

Об этом Портников рассказал на своем YouTube-канале.

Журналист отметил, что после критических заявлений Трампа о Путине еще предстоит посмотреть, какими будут действия Белого дома.

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«То, что Трамп говорит, что Путин сходит с ума, — это очень хорошая новость. Потому что он может сейчас осуществить любые акции по отношению к российскому лидеру, объясняя это тем, что раньше Путин был нормальный, а потом сошел с ума. И теперь Трамп просто вынужден относиться к нему иначе, чем тогда, когда Путин был в здравом уме», — пояснил Портников.

По его словам, остается только надеяться, что это поможет Украине в сопротивлении российской агрессии.

«Действительно, мы должны теперь посмотреть, как к этим словам Трампа будет относиться Путин. Будет ли он воспринимать их как серьезные заявления, после которых надо скорректировать свои действия по отношению к Украине, или наоборот продемонстрирует, что заявления американского президента ничего не стоят и будет продолжать свои массированные атаки», — высказался журналист.

Напомним, накануне Трамп возмутился из-за новых массированных атак России по Украине и жестко раскритиковал главу Кремля за это. Американский лидер заявил, что Путин «абсолютно сошел с ума», что он без каких-либо причин обстреливает Украину, убивая мирных жителей.

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Жесткое заявление Трампа после массированных ударов по Украине прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он связал такие высказывания американского лидера с эмоциональной нагрузкой.

Заметим, по информации издания The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против РФ уже на этой неделе из-за роста разочарования в связи с атаками на Украину и замедления темпов мирного процесса.