Трамп хочет брать с туристов залог до 15 тысяч долларов: что известно

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой, призванной обязать туристов соблюдать визовый режим и своевременно покидать страну. Согласно сообщению Федерального реестра США, администрация готовит проект системы залога: если турист останется в США нелегально, его деньги не будут возвращены.

Об этом пишет BILD.

Эта система, которая будет тестироваться в течение года, не распространяется на граждан 42 стран, являющихся участниками Программы безвизового въезда (VWP), включая большинство государств ЕС. Залог будут вынуждены вносить посетители из стран, имеющих высокий уровень нарушений визового режима. В 2023 году в такие страны отнесли Чад, Эритрею, Мьянму, Йемен и Гаити.

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Размер залога будет определяться консульскими работниками и может составлять от 5000 до 15000 долларов. Удержанные средства в случае нарушения могут быть использованы для покрытия расходов на депортацию.

Кроме того, рассматривается еще одно нововведение — «сбор за добросовестность визы» (Visa Integrity Fee) с меньшей суммой залога — от 250 долларов, которая будет возвращаться туристам, если они покинут США вовремя.

Ранее сообщалось, что Россия обвиняет Соединенные Штаты Америки в торговом давлении на Индию из-за намерения президента Дональда Трампа повысить пошлины для страны.