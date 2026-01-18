Трамп хочет, чтобы страны платили $1 млрд за место в его Совете мира — Bloomberg

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает государствам, которые хотят получить постоянное место в новом Совете мира (Board of Peace ), внести взнос не менее 1 миллиарда долларов.

Что известно

Как сообщает Bloomberg , в распоряжении редакции оказался черновой устав предложенной структуры. Согласно документу, Трамп должен стать первым председателем Совета и самостоятельно определять, кого приглашать в членство.

Решения в организации планируют принимать большинством голосов: каждое государство-участник будет иметь один голос, однако все решения будут действительны только после одобрения председателя, то есть Трампа.

В проекте устава отмечается, что страны-члены будут иметь срок полномочий до трех лет, однако это правило не будет распространяться на государства, которые внесут более $1 млрд наличными в течение первого года с момента вступления документа в силу.

Опасения критиков

Критики инициативы опасаются, что Трамп пытается создать альтернативу или конкурента ООН, которую он неоднократно публично критиковал.

В документе Совет мира описывают как международную организацию, которая должна способствовать стабильности, восстанавливать законное управление и обеспечивать длительный мир в регионах, которые пострадали или находятся под угрозой конфликта.

Организация станет официальной после того, как три государства согласятся с уставом.

"Совет мира" для Газы

По данным Bloomberg, Трамп также уже пригласил ряд мировых лидеров — в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьера Канады Марка Карни — присоединиться к Совету мира для Газы, который должен быть создан в рамках более широкой инициативы.

Однако этот план вызвал резкую реакцию премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, заявившего, что детали не были согласованы с Израилем.

Споры по финансам

Источники Bloomberg сообщают, что несколько европейских стран получили приглашение присоединиться к структуре, но часть государств не поддерживает предложенный устав и работает над общей позицией, чтобы отвергнуть эти предложения.

В частности, беспокойство вызывает то, что проект документа якобы предусматривает контроль Трампа над средствами, что для многих потенциальных участников неприемлемо.

Как будет работать организация

Согласно черновику, "Совет мира" должен проводить голосование по меньшей мере раз в год, а также дополнительные заседания "во время и месте, которые определит председатель". Повестка дня также потребует его одобрения.

Кроме того, планируются регулярные неформальные встречи без голосования с исполнительным советом — не реже одного раза в квартал.

Трамп также будет иметь право исключать государства из состава, хотя это решение может быть заблокировано двумя третями голосов членов.

Кто уже в первой панели

В пятницу Белый дом объявил о создании первой исполнительной панели, в которую должны войти:

госсекретарь США Марко Рубио

спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф

зять Трампа Джаред Кушнер

бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Напомним, что ранее речь шла о том, что США могут расширить «Совет мира» Трампа на Украину и Венесуэлу.