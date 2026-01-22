Трамп хочет Гренландию для противодействия Китаю: Пекин ответил

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. / © Associated Press

Утверждения НАТО и президента США Дональда Трампа о том, что Китай представляет угрозу для Гренландии, «абсолютно безосновательны».

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, пишет CNN.

«Так называемая "китайская угроза" абсолютно безосновательна. Китай выступает против практики использования Китая как повода для достижения эгоистических интересов», — подчеркнул дипломат.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ранее они с Трампом обсуждали, как страны НАТО могут «коллективно обеспечить безопасность Арктики, чтобы россияне и китайцы оставались вне ее».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что ему «нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.

Впоследствии генсек НАТО Марк Рютте признал правильность позиции президента США. Он подчеркнул, что Россия и Китай наращивают там активность, что заставляет Альянс действовать более решительно. Поэтому защита Арктики от российского и китайского влияний необходима.