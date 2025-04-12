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Трамп хочет контролировать проходящий через Украину газопровод "Газпрома" — Reuters
Известно, что в проекте соглашения нет гарантий безопасности для Украины.
Администрация Дональда Трампа требует от Украины передать под контроль США газопровод «Газпрома», проходящий через ее территорию в Европу.
Об этом сообщило издание Reuters.
«Напряжение вызвал новый, более экспансивный проект соглашения, представленный администрацией Дональда Трампа. Документ предусматривает предоставление США привилегированного доступа к украинским месторождениям и обязывает Киев передавать доходы от добычи в общий инвестиционный фонд», — говорится в статье.
Указанное соглашение не имеет гарантий безопасности для Украины. Известно, что Украина уже привлекла юристов Hogan Lovells.
Представитель Минфина США подтвердил, что между странами продолжаются переговоры, назвав их «техническими». В апреле премьер Денис Шмигаль и министр финансов Сергей Марченко посетят Вашингтон для встреч МВФ и Всемирного банка.
«Президент США Дональд Трамп стремится заключить соглашение по поводу украинских полезных ископаемых, среди которых ценные редкоземельные металлы, как часть его усилий по прекращению войны и как способ вернуть миллиарды долларов военной помощи США Киеву», — говорится в сообщении.
Напомним, политолог ответил, чего Трамп хочет от Путина по вопросу войны в Украине.