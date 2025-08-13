Трамп хочет купить мир: Путину могут предложить доступ к ресурсам Украины и Аляски

Трамп готов обменять редкоземельные минералы на прекращение войны — Telegraph

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится предложить диктатору Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам, чтобы стимулировать его к прекращению войны в Украине.

Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, Трамп прибудет на долгожданную встречу в Аляску, вооруженный рядом возможностей заработать деньги для Путина.

Реклама

Как сообщает The Telegraph, среди них будет открытие доступа Москвы к природным ресурсам Аляски и отмена некоторых американских санкций против российской авиационной промышленности.

Считается, что среди представителей администрации есть министр финансов США Скотт Бессент, который проводит брифинг для господина Трампа перед его встречей с Путиным в Анкоридже. По информации издания, Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией.

Сегодня Трамп заявил, что Путин столкнется с серьезными последствиями, если не согласится прекратить войну в Украине во время их встречи в пятницу.

Реклама

Считается, что Украина владеет 10 процентами мировых запасов лития, используемого в производстве аккумуляторов.

Два крупнейших месторождения лития находятся на контролируемых Россией территориях и Путин заявил о своих правах на ценные полезные ископаемые, находящиеся в регионах, оккупирующих российские войска.

«Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальное соглашение по поводу минералов/редкоземельных ресурсов», — сообщил The Telegraph источник, знакомый с предложениями.

Снятие санкций с российских самолетов

Другие стимулы для Путина включают упразднение запретов на экспорт деталей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, значительная часть которых пришла в негодность.

Реклама

Западные страны ограничили доступ Москвы к важным запасным частям и другому оборудованию с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, что заставило авиакомпании и военных разбирать старые самолеты для замены деталей.

Около 30 процентов российских самолетов западного производства, отрезанных от технического обслуживания, могут быть остановлены в течение следующих пяти лет, предположил в этом году Сергей Чемезов, глава Ростеха, российского государственного оборонного конгломерата.

Снятие санкций с российских самолетов может оказаться выгодным для американского производителя Boeing.

Имея флот из более чем 700 самолетов, в котором доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы обращаться к американским поставщикам критически важных деталей и техническому обслуживанию.

Реклама

Еще один бонус для Путина — богатства Аляски

Трамп также рассматривает возможность предложить России возможности использовать ценные природные ресурсы в Беринговом проливе, отделяющем ее от США.

Аляска, которую от России отделяет всего три мили Беринговым проливом, по оценкам, содержит значительные неразведанные запасы нефти и газа, включая 13 процентов мировых запасов нефти.

Развитие российского присутствия в проливе укрепит стратегические интересы Путина в арктическом регионе, на который в 2022 году приходилось 80 процентов добычи газа по России.

Источники в правительстве Великобритании сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемыми для Европы.

Реклама

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Сегодня Трамп признал, что вряд ли сможет убедить президента РФ Владимира Путина приостановить атаки на гражданские объекты в Украине.