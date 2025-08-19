- Дата публикации
Трамп хочет мира, чтобы попасть в рай: необычное заявление пресс-секретаря
Пресссекретарь Дональда Трампа Каролина Ливитт заявила, что одной из причин, почему бывший президент США стремится к миру в Украине, является его желание «попасть в рай».
Во время брифинга в Белом доме пресс-секретарь Дональда Трампа Каролина Ливитт пояснила, что стремление экспрезидента к миру в Украине имеет, в частности, и религиозную основу.
Об этом пишет Sky News.
На вопрос журналистов по поводу недавнего интервью Трампа для Fox News, Ливитт отметила, что ее босс был серьезным. В интервью Трамп сказал:
«Если я могу спасать 7000 человек от смерти в неделю, я думаю, что это достаточно… Я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно, я слышу, что у меня не очень хорошо получается.
Я действительно на дне тотемного столба. Но если я смогу попасть на небеса, это будет одна из причин», — добавил Трамп.
Комментируя эти слова, Каролина Ливитт ответила: «Я думаю, что президент был серьезным. Я думаю, что президент хочет попасть на небеса, как, надеюсь, мы все в этой комнате тоже».
Напомним, сейчас идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.