Трамп хочет мира, чтобы попасть в рай: необычное заявление пресс-секретаря

Дональд Трамп / © Associated Press

Во время брифинга в Белом доме пресс-секретарь Дональда Трампа Каролина Ливитт пояснила, что стремление экспрезидента к миру в Украине имеет, в частности, и религиозную основу.

Об этом пишет Sky News.

На вопрос журналистов по поводу недавнего интервью Трампа для Fox News, Ливитт отметила, что ее босс был серьезным. В интервью Трамп сказал:

«Если я могу спасать 7000 человек от смерти в неделю, я думаю, что это достаточно… Я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно, я слышу, что у меня не очень хорошо получается.

Я действительно на дне тотемного столба. Но если я смогу попасть на небеса, это будет одна из причин», — добавил Трамп.

Комментируя эти слова, Каролина Ливитт ответила: «Я думаю, что президент был серьезным. Я думаю, что президент хочет попасть на небеса, как, надеюсь, мы все в этой комнате тоже».

Напомним, сейчас идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако США могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.