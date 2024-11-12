Трамп хочет назначить советником по нацбезопасности Уолца, призвавшего "пересмотреть цели США в Украине"

Уолц заявил, что США должны быть готовы к конфликту с Китаем.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по национальной безопасности Майкла Уолца, критикующего Китай за деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что Уолц в этой должности будет отвечать за формирование ключевых вопросов национальной безопасности и координацию с другими агентствами.

Кроме того, издание сообщает, что назначение советника по нацбезопасности не нуждается в согласовании с Сенатом.

Майкл Уолц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал президента Джо Байдена выделить Киеву больше помощи для защиты. Однако в прошлом месяце он заявил, что США должны пересмотреть свои цели в Украине.

"В пользу ли Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?", — спросил он.

Вместе с тем, он выступает против выхода США из НАТО и поддерживает тезис о том, что союзники в Европе должны платить больше для обеспечения собственных безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может назначить новым главой Государственного департамента сенатора от штата Флорида Марко Рубио.

Кроме того, мы ранее информировали, что команда Трампа обсуждает "балтийский вариант" по оккупированным территориям Украины.

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