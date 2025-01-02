Трамп хочет оставить для Путина возможность уйти без потери лица – экс-советник президента США

Трамп пытается не демонизировать Путина, в то же время будет принимать такие меры, которые позволят Украине занять сильную позицию.

Избранный президентом США Дональд Трамп в контексте войны в Украине постарается оставить открытой возможность для президента РФ Владимира Путина не потерять лицо в глазах его собственного режима. В то же время республиканец будет принимать такие меры, которые позволят Украине занять сильную позицию на переговорах.

Такое мнение американский дипломат, спецпредставитель Госдепартамента по Украине (2017-2019) Курт Волкер высказал в интервью для LIGA.net.

Волкер ответил на вопрос, не повторит ли Трамп ошибку президента Украины Владимира Зеленского, который в 2019 году считал, что с Путиным можно о чем-то договориться.

"Я думаю, что Трамп понимает, что вы должны создать позицию силы, с которой Путину придется иметь дело, на которую он должен реагировать. Так что это – не просто говорить, доверять и надеяться, что он на что-то согласится. Нужно создать факты, с которыми ему приходится иметь дело: что Россия не сможет успешно продолжать войну. Именно это вы должны обеспечить. Думаю, Трамп это понимает", – рассказал американский дипломат.

При этом, отметил он, Трамп также очень осторожен, "чтобы не персонализировать конфликт с Россией, обвиняя Путина в чем-то".

"Поэтому он хочет оставить открытой возможность для Путина фактически уйти и не потерять окончательно лицо в глазах своего собственного режима. Поэтому он пытается не демонизировать Путина. Вместе с тем я считаю, что он будет принимать такие меры, которые позволят Украине занять сильную позицию. Я бы сказал, что это как военная помощь Украине, так и санкции против российского энергетического сектора", – отметил Волкер.

Он отметил, что США собираются наращивать добычу и экспорт нефти и газа, а также постараются снизить мировые цены, что повлияет на российский бюджет.

"При этом, если мы услышим от Путина, что он не хочет заканчивать войну, Трамп, скорее всего, также ужесточит санкции. Поэтому я считаю, что эта комбинация должна включать усиление давления на Россию", – добавил экс-спецпредставитель Госдепа.

Какой будет вторая каденция Трампа?

Он также ответил, чем будет отличаться вторая каденция Трампа от первой. Волкер отметил, что в первый раз президентский пост политик получил после того, как США 16 лет осуществляли интервенции по всему миру. На тот момент американцы устали от этого и думали, что "мы делаем слишком много, нам нужно отступить и сосредоточиться в первую очередь на Америке. Так, как было в лозунге Трампа".

"Так что он тогда намеревался, чтобы мы отступили. В этот раз, когда он вступит в должность в 2025 году – мир в огне. Мы имеем войну России против Украины, войну на Ближнем Востоке, иранские прокси атакуют Израиль, есть рост напряженности и угроз со стороны Китая. Он (Трамп – ред.) связывает это с американской слабостью. Вместо чрезмерной активности Обамы он видит слабость Байдена, что является проблемой. А это значит, что сейчас нужен другой подход, который заключается в восстановлении позиции силы", – объяснил дипломат.

Он также напомнил, что Трамп постоянно ссылается на лозунг экс-президента США Рональда Рейгана про мир через силу.

"То есть, это другой менталитет, чем который был у него в 2017 году", — отметил Волкер.

К слову, в конце декабря 2024 года Путин напрямую отверг предложение, рассматриваемое командой Трампа, отложить членство Украины в НАТО по меньшей мере на 10 лет в качестве условия прекращения войны.

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