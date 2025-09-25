- Дата публикации
"Трамп хочет отойти": эксперт объяснил последние заявления лидера США об Украине
Американский лидер Дональд Трамп выразил убеждение, что Украина способна освободить все территории, которые оккупировала РФ.
Заявление главы США Дональда Трампа об Украине говорит о том, что он хочет отойти от российско-украинского конфликта. Он не говорит о поддержке Украины или участии Америки в урегулировании войны.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Павел Лакийчук, капитан первого ранга, руководитель программ программы Центра глобалистики Стратегия ХХІ.
Он акцентировал, что заявления Трампа стали носить менее пророссийский характер. Но они раздаются не в поддержку Украины, а в признании нашей способности к сопротивлению.
Как подчеркнул эксперт, Трамп не говорит о том, что Украина может не подписывать какое-либо соглашение с Россией. Он говорит о том, что она может сама отстоять свои территории вместе с европейцами, а не американцами.
«Никакого слова об участии США в урегулировании войны. Никаких слов о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Ни на Генассамблее, ни в ходе встречи после этого. Скорее всего, это первая попытка отойти в сторону урегулирования конфликта. Забыть о нем», — объяснил эксперт.
Ранее речь шла о резком изменении риторики Трампа по отношению к Украине.
В частности, Трамп убежден, что Украина способна вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. Но для этого ей необходима финансовая поддержка со стороны Европы и НАТО.
«После того, как я узнал и полностью понял военно-экономическую ситуацию Украины/России, и увидев экономические проблемы, которые это влечет за собой Россию, я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО возвращение к исходным границам, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет? — написал Трамп в соцсети Truth Social.