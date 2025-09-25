"Трамп хочет отойти": эксперт объяснил последние заявления лидера США об Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Заявление главы США Дональда Трампа об Украине говорит о том, что он хочет отойти от российско-украинского конфликта. Он не говорит о поддержке Украины или участии Америки в урегулировании войны.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал Павел Лакийчук, капитан первого ранга, руководитель программ программы Центра глобалистики Стратегия ХХІ.

Он акцентировал, что заявления Трампа стали носить менее пророссийский характер. Но они раздаются не в поддержку Украины, а в признании нашей способности к сопротивлению.

Как подчеркнул эксперт, Трамп не говорит о том, что Украина может не подписывать какое-либо соглашение с Россией. Он говорит о том, что она может сама отстоять свои территории вместе с европейцами, а не американцами.

«Никакого слова об участии США в урегулировании войны. Никаких слов о помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Ни на Генассамблее, ни в ходе встречи после этого. Скорее всего, это первая попытка отойти в сторону урегулирования конфликта. Забыть о нем», — объяснил эксперт.

Ранее речь шла о резком изменении риторики Трампа по отношению к Украине.

В частности, Трамп убежден, что Украина способна вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. Но для этого ей необходима финансовая поддержка со стороны Европы и НАТО.

«После того, как я узнал и полностью понял военно-экономическую ситуацию Украины/России, и увидев экономические проблемы, которые это влечет за собой Россию, я думаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО возвращение к исходным границам, с которых началась эта война, вполне возможно. Почему бы и нет? — написал Трамп в соцсети Truth Social.