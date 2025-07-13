Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Анонсированное на понедельник, 14 июля, «большое заявление» президента США Дональда Трампа по России не будет означать начало кардинальных изменений в отношении Белого дома к Украине. Американский лидер лишь хочет показать, что может сделать Путину Больно.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Radio NV.

По его словам, изменение риторики Трампа в отношении хозяина Кремля хороший знак, но еще рано «откупоривать шампанское и пить его везде и каждый день».

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«По моему мнению, он просто продемонстрирует, что захочет несколько усилить поддержку, скажет, что будет помогать Украине отражать российские атаки. Возможно, найдет каких-то пару-тройку миллиардов, которые еще остались от администрации Байдена, которые он может использовать без согласия Конгресса и так далее», — предположил опытный дипломат.

Что касается оружия, которое нужно Украине, то Трамп, по словам Огрызко, может согласиться продавать его европейским партнерам по НАТО, которые смогут передавать его Киеву.

В то же время украинский дипломат считает, что Дональд Трамп слишком много вложил в то, чтобы подружиться с Россией, поэтому не будет прибегать к кардинальным шагам.

«Мне кажется, что это будет больше похоже на тактическую игру, демонстрация, что я таки Путину могу сделать плохо, могу сделать больно», — подчеркнул он.

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Кроме того, экс-министр предположил, что на встрече государственного секретаря Марио Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым могло появиться своеобразное предложение обмена — российский диктатор Путин уступит поддержку Ирана, но взамен Америка уступит Украину.

«Что из этого получится, мы не знаем, но, думаю, дождемся завтрашнего дня, узнаем, что же все-таки хочет сделать Трамп и насколько серьезными будут эти шаги против России», — подытожил он.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что анонсированное Дональдом Трампом на понедельник, 14 июля, «большое заявление» вызывает беспокойство в Украине из-за возможного изменения по поставкам оружия.

В то же время сторонники Украины в Вашингтоне надеются, что заявление американского президента в отношении России будет касаться объявления санкций.

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