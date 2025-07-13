- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп хочет показать, что может сделать Путину больно — Огрызко
Американский президент может согласиться продавать оружие для Украины европейским партнерам по НАТО.
Анонсированное на понедельник, 14 июля, «большое заявление» президента США Дональда Трампа по России не будет означать начало кардинальных изменений в отношении Белого дома к Украине. Американский лидер лишь хочет показать, что может сделать Путину Больно.
Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Radio NV.
По его словам, изменение риторики Трампа в отношении хозяина Кремля хороший знак, но еще рано «откупоривать шампанское и пить его везде и каждый день».
«По моему мнению, он просто продемонстрирует, что захочет несколько усилить поддержку, скажет, что будет помогать Украине отражать российские атаки. Возможно, найдет каких-то пару-тройку миллиардов, которые еще остались от администрации Байдена, которые он может использовать без согласия Конгресса и так далее», — предположил опытный дипломат.
Что касается оружия, которое нужно Украине, то Трамп, по словам Огрызко, может согласиться продавать его европейским партнерам по НАТО, которые смогут передавать его Киеву.
В то же время украинский дипломат считает, что Дональд Трамп слишком много вложил в то, чтобы подружиться с Россией, поэтому не будет прибегать к кардинальным шагам.
«Мне кажется, что это будет больше похоже на тактическую игру, демонстрация, что я таки Путину могу сделать плохо, могу сделать больно», — подчеркнул он.
Кроме того, экс-министр предположил, что на встрече государственного секретаря Марио Рубио с главой российского МИД Сергеем Лавровым могло появиться своеобразное предложение обмена — российский диктатор Путин уступит поддержку Ирана, но взамен Америка уступит Украину.
«Что из этого получится, мы не знаем, но, думаю, дождемся завтрашнего дня, узнаем, что же все-таки хочет сделать Трамп и насколько серьезными будут эти шаги против России», — подытожил он.
Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что анонсированное Дональдом Трампом на понедельник, 14 июля, «большое заявление» вызывает беспокойство в Украине из-за возможного изменения по поставкам оружия.
В то же время сторонники Украины в Вашингтоне надеются, что заявление американского президента в отношении России будет касаться объявления санкций.