Тюрьма на Кубе / © Reuters

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Администрация Дональда Трампа готовится к беспрецедентному шагу: отправить тысячи находящихся в США нелегально иностранцев в военную базу Гуантанамо на Кубе.

Об этом сообщает The Washington Post.

Эти планы, которые могут начаться уже на этой неделе, вызывают серьезную обеспокоенность. Поскольку коснутся граждан стран-союзников Соединенных Штатов, таких как Великобритания, Франция, Италия, Германия, а также Украина, Гаити и другие.

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По информации американских чиновников, которые поделились деталями из The Washington Post на условиях анонимности из-за чрезвычайной конфиденциальности вопроса, правительства этих стран, включая близких союзников, не будут предупреждены о предстоящих перемещениях.

Подготовка к массовому заключению и обеспокоенности Гуантанамо

Подготовка к этому шагу включает в себя медицинское обследование 9000 человек, чтобы определить их пригодность для отправки в Гуантанамо. Эта база известна своей противоречивой историей как тюрьма для подозреваемых в терроризме после событий 11 сентября, что сделало ее глобальным символом пыток и злоупотреблений.

Пока не ясно, смогут ли существующие объекты на базе вместить такое огромное количество новых заключенных. Поскольку это значительно превышает емкость, которая использовалась раньше. Хотя в начале года на базе установили палаточный городок более чем на 3000 человек, эти сооружения были разобраны. Поскольку большого наплыва мигрантов тогда не произошло.

Мотивы администрации и игнорирование критики

Представители администрации Трампа оправдывают этот план необходимостью освободить места во внутренних центрах содержания под стражей, которые переполнены в результате обещания Дональда Трампа осуществить наибольшую депортацию нелегальных мигрантов в истории США. В документе говорится, что возможности Гуантанамо «не исчерпаны», несмотря на то, что в прошлом году уже возникали проблемы с размещением мигрантов на базе.

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Хотя Министерство внутренней безопасности стремится «минимизировать» время пребывания заключенных на базе, Белый дом может решить использовать его для более длительного содержания. Этот шаг, вероятно, вызовет острую критику со стороны союзников США, обеспокоенных благосостоянием своих граждан в учреждении с такой противоречивой репутацией.

Несмотря на готовность многих стран принять своих граждан, американские чиновники утверждают, что процесс репатриации недостаточно быстрым для Министерства внутренней безопасности. Эти планы разрабатываются на фоне настаиваний сторонников жесткой иммиграционной политики в кабинете Трампа по увеличению количества депортаций и арестов нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что протесты в США выходят из-под контроля. Трамп послал тысячи военных против гражданских.

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