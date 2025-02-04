Трамп хочет редкоземельные металлы Украины: что ответил Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на наши редкоземельные ресурсы.

Об этом глава государства сказал во время брифинга с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Президент Украины напомнил, что это важный экономический пункт, который есть в "плане победы" — "мы открыты для американских инвестиций".

"Речь идет не только редкоземельных металлах, а в целом об инвестициях. Полезные ископаемые Украины – у нас их достаточно", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия еще в 2014 году оккупировала украинские земли, где были большие объемы полезных ископаемых.

"Мы открыты к тому, что все это может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо", – добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что еще в сентябре говорил об этом на встрече с Трампом в Нью-Йорке.

"Я говорил ему, что мы – открыты. Мы открыты, чтобы заходили инвестиции американских компаний, и с удовольствием. Потому что если это будет все под контролем России – туда зайдут другие страны, другие компании. Непосредственно, я уверен, и Иран, и Северная Корея. То, что я об этом с ним говорил – это факты. Я знаю, что бизнес Америки очень заинтересован входить в Украину. Я хотел бы, чтобы они развивали это направление у нас", – подчеркнул Зеленский.

Не только полезные ископаемые, но и АЭС

В качестве примера он привел оккупированную Запорожскую АЭС, которая является одной из крупнейших атомных станций в мире и производила 6 ГВт генерации.

"Возьмите сегодня один блок. Чтобы построить один блок, нужно миллиарды денег. И станции в Соединенных Штатах – 2-3 блока – стоят 10-15 млрд. Их себестоимость. А плюс то, что может генерировать эта станция. Это деньги ежедневно. Сегодня в Украине через оккупацию и через атаки мы импортируем 300 МВт. Представьте себе, что это такое... Мы импортируем, а у нас – это наше право собственности. У нас есть 6 ГВт. И потому здесь вопрос не только в полезных ископаемых. Вопрос во многих вещах. Атомка – мы также открыты для партнерства с другими странами", – заявил Зеленский.

"Мы открыты к этому": Зеленский о заявлении Трампа о помощи в обмен на редкоземельные металлы

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине соглашение о предоставлении военной помощи в обмен на полезные ископаемые страны.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал Трампа за требование украинских ресурсов в обмен на помощь.

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