Трамп хочет роли Китая в мире в Украине: на чью сторону станет Си

Пока нет признаков, что Пекин откажется от поддержки России или согласится на мирный процесс, который противоречит его глобальным интересам.

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что мировой лидер, который, по его мнению, может помочь покончить с войной в Украине, – это лидер Китая Си Цзиньпин. Однако реальность сложнее: Пекин, несмотря на заявления о нейтралитете, продолжает поддерживать Россию экономически и дипломатично, что делает его позицию в качестве миротворца сомнительной.

Об этом говорится в статье СNN.

Хотя Трамп, возможно, осложнил свой план по организации мира в Украине вместе с Си, введя общую 10% пошлину на китайский импорт в США, война может быть редким вопросом сотрудничества – особенно потому, что Пекин пытается предотвратить углубление торговых споров.

"Учитывая ставки на американо-китайские отношения, если Трамп оценит сотрудничество Китая как одну из важнейших проблем, которая может улучшить американо-китайские отношения, я думаю, что Китай будет очень искушен... (и мог бы) сыграть полезную роль", — сказала директор китайской программы мозгового центра Stimson Center в Вашингтоне Юнь Сунь.

В то же время она добавила, что Китай будет опасаться подрывать свои отношения с Россией.

Пекин уже долго пытается представить себя в качестве возможного посредника в урегулировании войны, выдвигая собственные, но расплывчатые мирные инициативы. Однако на Западе эти усилия воспринимаются скептически из-за того, что Китай неизменно поддерживает путинский режим.

Для Си Цзиньпина риски такого шага значительны, ведь ослабление партнерства с Россией может подорвать одну из ключевых стратегических опор его политики. Это союз, который он рассматривает как средство противодействия влиянию Запада и инструмент для изменения глобального баланса сил в пользу Китая.

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Ведущее место Си за столом переговоров станет местом, где Путин, а не Трамп, будет иметь верного партнера. По словам аналитиков, Вашингтону придется учитывать эту реальность, если он не хочет рисковать изоляцией европейских союзников или получить неприемлемое для Украины решение.

"Реальный результат, которого Пекин хотел бы избежать — это очень ослабленная Россия. Потому что тогда... (Пекину) не будет хватать одного главного партнера", — отметил доцент Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.

Виден ли конец войны?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с Путиным, но только при условии, что США и Европа будут продолжать поддерживать государство и "предоставлять гарантии безопасности", тогда как Россия в последние дни повторила, что примет только мир, при котором Киев откажется от стремления вступить в НАТО и уступит оккупированные регионы.

В то время как Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, его администрация еще не рассказала о том, каких условий мира они надеются достичь.

По словам обозревателей, от этих параметров будет в значительной степени зависеть, насколько Трамп будет стремиться работать вместе с Си, и будет ли китайский лидер покладистым. Западные лидеры в прошлом безуспешно пытались убедить Си подтолкнуть Путина к миру, за который выступают Зеленский и Украина.

Несмотря на заявления Китая о нейтралитете и призывы к мирному урегулированию, Пекин фактически стал главной экономической и дипломатической опорой для России во время войны. В частности, он снабжает товарами двойного назначения, которые, по словам представителей НАТО, укрепляют оборонный сектор РФ и поддерживают ее военные возможности. В то же время Китай оправдывает такое сотрудничество, представляя его в ккачестве части обычных торговых отношений с Москвой.

Вероятно, что в глазах Трампа все это дает Си рычаги влияния на Путина. Но внимательные наблюдатели за внешней политикой Китая говорят, что это не так-то просто.

"Может ли Китай угрожать прекратить поставки (товаров первой необходимости в Россию)? Не может, потому что Китай не может позволить себе полностью неудачливую Россию", — сказал Лю Дуншу, доцент городского университета Гонконга, занимающийся китайской политикой.

Он указал на расчет Пекина, что его отношения с США и Европой уже испортились настолько, что у него нет иного выбора, как продолжать поддерживать своего единственного мощного дипломатического союзника.

Авторы статьи напомнили, что Си и Путин объявили о своем "безграничном" партнерстве за несколько недель до полномасштабного российского вторжения в Украину. Это обещание было сделано на основе их совместного противостояния НАТО и мнения, что Запад под руководством США приходит в упадок, а они – на подъеме.

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Некоторые аналитики предполагают, что для Си Путин является не только стратегическим союзником, но и потенциальным источником экономической и дипломатической поддержки в случае, если Китай решит силой установить контроль над Тайванем. Именно это стремление может быть одной из главных причин, почему Пекин избегает шагов, которые могли бы разрушить его партнерство с Москвой.

Кроме того, китайскому лидеру может быть выгодно то, что война в Украине отвлекает внимание США от Азии и Тайваня – на это обращали внимание представители команды Трампа, в частности вице-президент Дж. Д. Вэнс.

Еще во время пребывания в должности сенатора Венс утверждал, что поставки США систем противовоздушной обороны Украине могут подорвать их способность защитить Тайвань в случае военного наступления со стороны Китая, рассматривающего остров как свою территорию.

Си как миротворец?

Если Пекин решит сотрудничать с Трампом, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, это будет означать кардинальный пересмотр нынешней стратегии Китая по поводу войны.

Си и его правительство до сих пор использовали этот конфликт в качестве инструмента для продвижения своего видения нового мирового строя, в котором доминирование США и их союзников было бы ослаблено или полностью разрушено.

"Китай сосредотачивается на создании коалиции незападных государств, включая влиятельные развивающиеся страны, такие как Бразилия, чтобы использовать конфликт в Украине для изменения архитектуры глобальной безопасности и продвижения альтернативного видения мирового строя", — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в США Тонг Чжао.

У Пекина мало причин для активного сотрудничества с Вашингтоном, отмечает Чжао, однако его официальные лица, вероятно, будут выжидать, оценивая потенциальные выгоды от любого масштабного соглашения с Трампом.

В то же время нынешний президент США, критически относящийся к НАТО и неоднократно выражавший симпатию к Путину и Си, может оказаться для них более удобным партнером в переговорах.

Перед своим вступлением в должность Трамп призвал к "немедленному прекращению огня и переговорам". Это позиция, которая согласуется с высказанной позицией Пекина по поводу войны, которую Запад критиковал как полезную для России. В последние недели президент США также озвучивал риторику, близкую к позициям Москвы и Пекина, выражая соболезнования утверждению Кремля, что Украина не должна присоединяться к НАТО, а война продолжается якобы из-за того, что Америка начала поставлять Киеву военную технику.

Несмотря на это, американские законодатели и часть администрации Трампа сохраняют жесткую позицию по отношению к России и Китаю. Однако подход самого Трампа вызывает вопрос: возможно ли соглашение, которое одновременно устраивало бы Вашингтон, Пекин и Москву, и какие последствия оно могло бы иметь для Украины и дальнейшего развития конфликта?

"Вы видите, как каждый мог взять что-либо из (определенных мирных соглашений) – Путин может сохранить лицо, Си и Трамп могут заявить, что они миротворцы", – сказал директор по геоэкономике и стратегии Международного института стратегических исследований в Британии Роберт Уорд.

В то же время он акцентировал, что в любом соглашении, согласно которому Россия оставляет себе контроль над оккупированными территориями Украины, существует риск того, что это станет "незаконченным конфликтом, это просто затишье".

К слову, накануне Трамп заявил, что в течение последней недели США добились "огромного прогресса" в переговорах Украины и России. Мирное соглашение может быть заключено.