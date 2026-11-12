ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
168
Время на прочтение
3 мин

Трамп хочет услышать от Путина, как Россия собирается не нападать на Европу: что задумали посланцы США

Россия должна не только изложить свои требования, но и объяснить, на какие шаги готова пойти для снижения напряженности и гарантирования того, что не будет прибегать к новой агрессии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кремль

Кремль / © Associated Press

Вашингтон ожидает от Москвы обновленных предложений по предстоящему соглашению о безопасности в Европе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров.

По информации издания, американская сторона предложила России подготовить новый документ с перечнем ее претензий безопасности и требований. В то же время, в нем должны быть определены так называемые симметричные шаги, на которые Москва готова пойти для деэскалации и заверения европейских государств в отсутствии намерений нападать на них в будущем.

В ходе переговоров в Абу-Даби российские представители заявили, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину якобы из-за того, что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на его письмо в 2021 году. В этом обращении российский диктатор излагал свои претензии и беспокойство по безопасности.

Как пишет Axios, в течение многих лет Москва настаивала на заключении соглашения о европейской безопасности, которое предполагало бы ограничение расширения НАТО и сокращение военного присутствия Альянса в Восточной Европе. Ранее Соединенные Штаты отвергали такие требования, однако теперь, похоже, готовы рассматривать их в определенном формате как более широкую договоренность о прекращении войны в Украине.

В то же время подход администрации Дональда Трампа вызывает значительные оговорки у многих европейских правительств.

Ожидается, что 12 ноября посланцы американского президента Джаред Кушнер и Стив Виткофф встретятся в Москве с Путиным. Они должны повторно поднять вопрос нового предложения по безопасности Европы.

Кроме того, представители США хотят убедить российского диктатора разрешить европейским чиновникам присоединиться к следующему раунду мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщил американский чиновник.

В Вашингтоне рассчитывают, что участие европейцев в переговорах поможет привлечь их правительства к обсуждению более широкого соглашения о безопасности еще до завершения войны.

Один из источников Axios объяснил, почему этот вопрос имеет значение для обеих сторон:

«Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше по гарантиям безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Вот почему вопрос безопасности так важен», — сказал собеседник издания.

Собеседник также подчеркнул, что США уведомили европейские государства об отсутствии намерений заключать соглашение с Россией без поддержки со стороны Европы и Украины. По его словам, Вашингтон не позволит Москве получить право вето на решения, касающиеся безопасности европейского континента.

После визита в Москву Кушнер и Виткофф, как ожидается, отправятся в Дублин. Там в четверг вечером они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Путин ищет способ договориться о завершении войны в Украине на условиях Кремля, привлекая к этому Дональда Трампа и Си Цзиньпина .

Мы ранее информировали, что политолог Владимир Фесенко считает, что переговорный процесс оказался в сложной ситуации, а Украине следует пересмотреть роль своих представителей в переговорах .

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie