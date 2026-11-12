Трамп хочет услышать от Путина, как Россия собирается не нападать на Европу: что задумали посланцы США

Кремль / © Associated Press

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Вашингтон ожидает от Москвы обновленных предложений по предстоящему соглашению о безопасности в Европе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров.

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По информации издания, американская сторона предложила России подготовить новый документ с перечнем ее претензий безопасности и требований. В то же время, в нем должны быть определены так называемые симметричные шаги, на которые Москва готова пойти для деэскалации и заверения европейских государств в отсутствии намерений нападать на них в будущем.

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В ходе переговоров в Абу-Даби российские представители заявили, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину якобы из-за того, что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на его письмо в 2021 году. В этом обращении российский диктатор излагал свои претензии и беспокойство по безопасности.

Как пишет Axios, в течение многих лет Москва настаивала на заключении соглашения о европейской безопасности, которое предполагало бы ограничение расширения НАТО и сокращение военного присутствия Альянса в Восточной Европе. Ранее Соединенные Штаты отвергали такие требования, однако теперь, похоже, готовы рассматривать их в определенном формате как более широкую договоренность о прекращении войны в Украине.

В то же время подход администрации Дональда Трампа вызывает значительные оговорки у многих европейских правительств.

Ожидается, что 12 ноября посланцы американского президента Джаред Кушнер и Стив Виткофф встретятся в Москве с Путиным. Они должны повторно поднять вопрос нового предложения по безопасности Европы.

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Кроме того, представители США хотят убедить российского диктатора разрешить европейским чиновникам присоединиться к следующему раунду мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщил американский чиновник.

В Вашингтоне рассчитывают, что участие европейцев в переговорах поможет привлечь их правительства к обсуждению более широкого соглашения о безопасности еще до завершения войны.

Один из источников Axios объяснил, почему этот вопрос имеет значение для обеих сторон:

«Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше по гарантиям безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Вот почему вопрос безопасности так важен», — сказал собеседник издания.

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Собеседник также подчеркнул, что США уведомили европейские государства об отсутствии намерений заключать соглашение с Россией без поддержки со стороны Европы и Украины. По его словам, Вашингтон не позволит Москве получить право вето на решения, касающиеся безопасности европейского континента.

После визита в Москву Кушнер и Виткофф, как ожидается, отправятся в Дублин. Там в четверг вечером они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Путин ищет способ договориться о завершении войны в Украине на условиях Кремля, привлекая к этому Дональда Трампа и Си Цзиньпина .

Мы ранее информировали, что политолог Владимир Фесенко считает, что переговорный процесс оказался в сложной ситуации, а Украине следует пересмотреть роль своих представителей в переговорах .

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