Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ином: что известно о возможных переговорах

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ин

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ином во время своего визита в Южную Корею. Он публично подтвердил, что «на сто процентов» открыт для возобновления переговоров, и в то же время отпустил иронический комментарий о разнице между ядерным потенциалом КНДР и ее коммуникационными возможностями.

Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One перед вылетом в Азию.

Предложение встречи и шутка о связи

Когда журналист спросил Трампа, планирует ли он встретиться с северокорейским диктатором в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями, президент США ответил утвердительно, но с одним условием.

«Ну, я бы встретился, если бы он связался… Знаете, я разместил это в интернете, что я приеду в Южную Корею. Если он хочет встретиться, я конечно готов к этому», — заявил Трамп.

Президент отметил свои предварительные добрые отношения с Кимом, но сронизировал о способах связи между странами. На вопрос, был ли контакт к этой поездке, Трамп ответил, что для этого есть «немногие другие способы, кроме интернета».

«У меня были отличные отношения с ним. И он, должно быть, знает, что я приеду, правда? …Я бы был открыт до этого на сто процентов . Я очень хорошо ладил с Ким Чен Ином», - сказал он.

В то же время Трамп добавил, что у КНДР «немного телефонной связи, зато есть много ядерного оружия».

Вид на ядерный статус КНДР

Позже в беседе с журналистами Трамп прокомментировал вопрос о возможном официальном признании Северной Кореи ядерным государством. На вопрос, открыт ли он к признанию КНДР ядерным государством для возобновления переговоров, президент дал неоднозначный ответ, фактически признав его ядерный статус.

«Я думаю, что они своего рода ядерным государством. …Я знаю, сколько у них оружия, я знаю о них все. …Когда вы говорите, что они должны быть признаны ядерным государством, ну, у них много ядерного оружия , я скажу так,» — заявил Трамп.

Президент США также подтвердил, что несмотря на недостаток коммуникаций, диктатор КНДР, вероятно, знает о его визите, но контакта до сих пор между лидерами государств не было.

