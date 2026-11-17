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Трамп хочет встретиться с Путиным без свидетелей: что известно
В Китае запланирован саммит с участием президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и диктатора РФ Владимира Путина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с диктатором России Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне «если такая возможность будет».
Об этом Трамп сказал журналистам в Маниле, где участвует в 49-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, пишет The Guardian.
Заметим, что после завершения саммита на Филиппинах президент США планирует отправиться в КНР для участия в мероприятиях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он и Путин должны принять участие в трехстороннем саммите вместе с главой КНР Си Цзиньпином.
«Я не знаю, но я бы хотел. Если это возможно, я бы сделал это», — ответил Трамп на вопрос о возможной двусторонней встрече с Путиным.
Американский лидер выразил мнение, что в Шэньчжэнь хотел бы приехать и северокорейский диктатор Ким Чен Ин.
Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне должен пройти трехсторонний саммит с участием президента Дональда Трампа, Цзиньпина и Владимира Путина. В настоящее время в МИД Китая повестку дня встречи пока не раскрывают. Официально лидеры намерены обсудить ядерное разоружение и стратегическую стабильность. В то же время в Киеве и Европе опасаются, что за закрытыми дверями могут обсуждать будущее войны в Украине без участия самой Украины.