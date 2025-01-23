Трамп хочет встретиться с Путиным: в Польше раскритиковали такую идею

Российский "фюрер" Владимир Путин должен заслужить встречу с президентом США Дональдом Трампом. Иначе это даст диктатору ошибочное представление о своей значимости.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает "Укринформ".

"Но есть один совет, который я хотел бы дать администрации (Трампа – Ред.), исходя из опыта страны, которая предупреждала остальной мир о Путине. Он следующий: это не тот Путин, которого Трамп знал во время своей первой каденции. Я скептически настроен, чтобы дарить Путину встречу (с Трампом — Ред.) заранее", — высказался польский министр.

По словам Сикорского, президент Соединенных Штатов – это лидер свободного мира. При этом диктатор Владимир Путин – это маргинал и военный преступник. обвиняемый в похищении украинских детей.

"Я бы посоветовал, чтобы Путин заслужил право на встречу. Если это произойдет рано, это вознесет его над его важностью и даст ему ложное представление", – подчеркнул Сикорский.

Напомним, новый американский президент Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно быстрее.

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