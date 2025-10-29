Трамп хочет втянуть Китай в давление на Россию дипломат

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой КНР Си Цзиньпином планирует инициировать политическое вмешательство Китая в переговорный процесс с тем, чтобы заставить Россию признать план прекращения огня по линии разграничения.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший и. министра иностранных дел и президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

Сейчас сложно заглянуть в будущее, но мне кажется, что в переговорах между лидерами США и Китая первую скрипку будет играть Трамп. Не думаю, что Си Цзиньпин будет инициативно выдвигать какие-то требования или предложения, ведь такая китайская традиция — слушать, а потом действовать по-своему», — отметил дипломат.

Реклама

Он также отметил, что главной темой разговора станет экономика.

«Безусловно, в центре обсуждения — тарифы и проценты, которые Трамп угрожает ввести по Китаю. Сейчас речь идет о возможности отсрочки этих тарифов, поэтому это станет главной морковью для Китая. Если Трамп согласится на перенос или существенное снижение тарифов, возникнет вопрос — что будет в ответ?»

По словам Хандогия, Трамп может предложить Китаю политическое соглашение по вмешательству в конфликт между Украиной и Россией.

«Мое внимание неоднократно привлекало заявление Трампа о важности позиции Китая в прекращении боевых действий. Он будет пытаться привлечь Пекин в политический, а не военный процесс, чтобы заставить Россию признать план прекращения огня. В обмен Китай может потребовать уступок в тарифной политике США», — объяснил дипломат.

Реклама

Также Хандогий уверен, что важной темой будет Тайвань.

«Вопрос Тайваня, по моему мнению, также будет центральным. Для Китая все другие темы — редкоземельные металлы, позиция по войне в Украине — второстепенны. Главный приоритет — ситуация на Тайване и его политическое будущее», — подчеркнул он.

И именно этот фактор, по его словам, повлияет на то, насколько Китай будет уступчив в вопросах, касающихся интересов Украины.

«От того, на какие шаги согласятся США по Тайваню, будет зависеть готовность Китая способствовать решению интересующих Украину вопросов. Надежда у нас общая, но стратегическая цель — привлечь Китай на свою сторону в политическом процессе прекращения огня по линии разграничения. И дальше — чтобы Китай не взрывал те санкционные меры, которыми Трамп пытается влиять на РФ», — подытожил Хандогий.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США используют торговое соглашение для того, чтобы вынудить Китай сократить закупки российской нефти.

Мы ранее информировали, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином станет решающей для обеспечения сотрудничества Китая по санкционному давлению на Россию.