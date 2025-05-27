Трамп хочет заставить замолчать Зеленского – Портников объяснил нападки президента США

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пытается не только дистанцироваться от преступлений Владимира Путина, но и заставить замолчать Владимира Зеленского во избежание вреда собственной репутации.

Об этом заявил журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.

По словам Портникова, стоит обратить внимание на то, что в одном сообщении Трамп одновременно высказался критически и о Путине, и о Зеленском. И это, по его словам, не случайно:

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"Трамп нападает на Путина, потому что осознает: своими действиями российский президент уничтожает его репутацию. Трамп говорит, что хочет прекратить войну, а Путин бомбит города, пока Трамп призывает к переговорам".

Обозреватель уверен, что Путин сознательно продолжает убийства, чтобы проверить границы терпения Запада, и тем самым заставляет Трампа выбирать между "мирной миссией" и жесткими санкциями.

В то же время, добавляет Портников, Дональд Трамп не менее активно пытается обуздать и украинского президента:

"Зеленский выступил с заявлением после первой массированной атаки, прошедшей практически без реакции США. И подчеркнул, что молчание Америки лишь поощряет Путина. Это Трампу могло показаться опасным ударом по его авторитету".

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По мнению журналиста, острая реакция Зеленского и его распространение в американских медиа создает Трампу не меньше репутационных проблем, чем сами российские преступления.

"Получается, что разрушает имидж Трампа не только Путин, но и Зеленский, заставляющий мир не закрывать глаза на реальность. И это хорошо. Было бы плохо, если бы президент Украины умолк по требованию США", - отмечает Портников.

Он также отмечает, что Трамп, как и Путин, уважает только сильную позицию:

"Трамп слушает только тех, кто говорит с позиции силы. Любая слабость или попытка нравиться – гарантия того, что ваша позиция будет проигнорирована".

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Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против Российской Федерации уже на этой неделе.