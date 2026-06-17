Трамп хочет завершить войну, но есть одна проблема: Рютте сделал заявление

Марк Рютте и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сыграл «очень положительную роль» в решении войны в Украине. Впрочем, для этого нужно желание двух сторон.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на брифинге в Брюсселе, сообщает The Guardian.

“Я думаю, что американский президент уже полтора года играет очень положительную роль в попытках завершить эту войну. Он хочет ее завершить. Я его полностью поддерживаю», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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Рютте добавил, что «всегда положительно относился к позиции США» и непосредственно действиям самого Трампа. Впрочем, добавил он, для завершения войны требовались «двое для танго». В то же время, «фюрер» Владимир Путин еще не готов присоединиться к переговорам.

«Мы хотим этого добиться, но для этого нам нужны двое, чтобы танцевать танго. Зеленский готов танцевать танго. Но, очевидно, Путин нет», — добавил он.

По словам генсека, ситуация на поле боя несколько изменилась. В частности, «Россия пока не продвигается вперед», а «Украина сейчас действительно справляется лучше».

Война в Украине — заявления Трампа

В ходе общения с журналистами на саммите G7 Трамп сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине. По его словам, Москва должна заключить мирное соглашение с Киевом. Президент США также подчеркнул, что между «фюрером» РФ Владимиром Путиным и Зеленским существует «многие неприязни».

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Кроме того, Трамп заявил, что пока не будет уделять Украине «особое внимание». Сейчас, добавил он, внимание Америки сосредоточено на Иране.

По словам президента, США могут снова ударить по российской нефти. Речь идет об ограничениях, ранее отмененных на фоне войны с Ираном.

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