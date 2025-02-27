Трамп хотел отменить визит Зеленского в США: детали от СМИ

Накануне Зеленский получил уведомление от американской администрации с призывом не приезжать на встречу с Трампом.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон мог быть отменен американской стороной, если бы президент Франции Эмманюэль Макрон не вмешался и не убедил президента США Дональда Трампа изменить решение.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на французский дипломатический источник.

По информации издания, визит Зеленского в Вашингтон, запланированный на 28 февраля, сначала был отменен американской стороной. Однако его наконец подтвердили после телефонного звонка Макрона к Трампу.

Сообщается, что 26 февраля президент Украины получил уведомление от американской администрации с призывом не приезжать в США на встречу с Трампом. Тогда Зеленский обратился к Макрону, который лично связался с президентом США, попросив его принять украинского лидера и заверив, что гарантирует этот визит.

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В результате Трамп согласился, объявив 26 февраля, что примет Зеленского в Белом доме.

Напомним, ранее Трамп подтвердил, что Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения о редкоземельных минералах и возобновлении разрушенной войной Украины.