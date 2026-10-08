Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не направил российскому «фюреру» Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения.

Об этом заявил спикер диктатора Дмитрий Песков.

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Накануне, 7 октября, хозяину Кремля исполнилось 74 года. В то же время, накануне Трамп заявлял, что его телефонный разговор с Путиным уже готовится.

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Однако, по словам Пескова, «задержки нет». В Москве уверяют, мол, точную дату и время переговоров до сих пор не согласовали, но после окончательного согласования сообщит о разговоре лидеров.

«Когда точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщалось, Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Причиной такой инициативы стала информация о смерти чумы в Иркутской области. Умерла 28-летняя лаборантка научно-исследовательского института Дарья Шипилова, разбившая пробирку с возбудителем легочной чумы.

Заметим, что Трамп заявлял, что хочет поговорить с «фюрером» РФ именно в его день рождения. Впрочем, звонок не случился.

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Заметим, перечень иностранных лидеров, приславших Путину приветствие, оказался крайне коротким. В частности, диктатор КНДР Ким Чен Ын дерзко пообещал его поддержку в «священной войне».

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