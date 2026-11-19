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Трамп хотел взять Си за руку, но что-то пошло не так: момент попал на видео
Трамп и Си Цзиньпин перед трехсторонней встречей с Путиным попали в неловкую ситуацию.
После двусторонней встречи президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели совместный обед в государственном курортно-гостиничном комплексе Kylin Villa. Необычный момент с участием двух лидеров перед началом трапезы попал на видео.
В Сети завирусилось видео, когда Си и Трамп поднимались на эскалаторе в отеле.
На видео видно, как Трамп и Си вместе заходят на эскалатор. В этот момент американский президент, похоже, пытается взять китайского лидера за руку. Ситуация выглядит несколько неловкой.
Впоследствии Трамп жестом предлагает Си стать рядом с ним. Тем не менее, тот не принимает протянутой руки президента США, но на мгновение легко касается его руки. После этого политики становятся бок о бок и вместе поднимаются по эскалатору.
Встреча Си, Трампа и Путина — последние новости
Сегодня, 19 ноября, Трамп, Си и Путин провели встречу в Китае на полях саммита АТЭС. Перед ее началом политики сделали вступительное слово. Впрочем, по окончании заявлений не было. Трехсторонние переговоры продолжались около полутора часов.
В частности, Трамп выразил оптимизм по поводу возможного приближения завершения войны в Украине. В свою очередь, Путин не жалел пафосных слов о мире, международном праве и стабильности на планете.
Тем временем Си Цзиньпин выступил с призывом полностью запретить и уничтожить ядерное оружие. Он назвал его «дамокловым мечом», который висит над человечеством.