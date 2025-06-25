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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп хвастался своим участием в прекращении огня на Ближнем Востоке: амбициозное заявление

Президент США "очень гордится", что Израиль и Иран договорились о прекращении огня

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по Ирану с применением ядерных бомб в Японии. Эти два события, отметил он, были использованы для успешного прекращения войн.

Об этом глава Белого дома на саммите НАТО в Нидерландах, пишет CNN .

"Я не хочу приводить пример Хиросимы. Я не хочу приводить пример Нагасаки, но это было по сути то же, что положило конец той войне. Это положило конец этому вместе с войной. Если бы мы этого не исключили, они бы сейчас воевали", - высказался Трамп.

Он отметил: "Очень гордится" тем, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.По словам американского лидера, атака США отвергла ядерную программу Ирана на десятилетия назад.

"Я не думаю, что они когда-нибудь это сделают снова. Они только что прошли через ад. Я думаю, что они это уже пережили. Последнее, чего они хотят, это обогащать", - высказался президент США о ядерных амбициях Ирана.

Трамп подчеркнул, что ожидает отчет от Израиля об оценке ущерба от Ирана. Этот отчет, уверен Трамп, подтвердит его заявления о "полном уничтожении".

Кроме того, американский лидер выразил мнение о том, что удары по ядерным объектам Ирана могут помочь привести к прорыву в войне Израиля против ХАМАС в Газе. Мол, он "очень близок" к достижению соглашения по этому конфликту.

Напомним, Трамп приравнял ситуацию между Ираном и Израилем к драке детей. По его словам, страны дерутся, как «дети во школьном дворе». Впрочем, теперь, по словам главы Штатов, страны больше не могут сражаться.

Напомним, Трамп не согласен с данными разведки США, на которые ссылается CNN, о том, что удары по Ирану неэффективны.

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