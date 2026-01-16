Трамп и дальше не исключает идею приобретения Гренландии — Белый дом

Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты официально возобновили попытки приобрести самый большой остров в мире — Гренландию .

Об этом заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время прессбрифинга, пишет Укринформ .

По словам Левитт, вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио провели продуктивные переговоры с представителями Дании и Гренландии, по итогам которых договорились создать специальную рабочую группу. Ее задача — проведение технических переговоров о возможной покупке острова.

«Это была продуктивная встреча. Было принято решение создать рабочую группу, которая будет встречаться каждые две-три недели для продолжения переговоров по приобретению Гренландии», — заявила Левитт.

Спикер подчеркнула, что американская администрация настроена серьезно и намерена проводить дальнейшие консультации с правительствами Дании и Гренландии .

Президент абсолютно четко обозначил свои приоритеты. Он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию. Он считает, что это лучше отвечает интересам нашей национальной безопасности», — добавила она.

После завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп снова сосредоточил внимание на Гренландии, публично заявив об острой потребности США во владении островом. Американский президент обосновывает свои претензии стратегическими интересами обороны, утверждая, что воды вокруг территорий буквально окружены российским и китайским флотом. По мнению Трампа, переход острова под полный контроль Вашингтона является единственным способом устранить угрозу со стороны конкурентов и обеспечить безопасность в Арктике.

Реакция европейского сообщества на такие заявления оказалась мгновенной и консолидированной: лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании выступили с общим заявлением в защиту суверенитета острова .

Градус напряжения подогревает и информационная активность Белого дома, опубликовавшего в аккаунте на платформе Х провокационное изображение. В этом сообщении Гренландии фактически выставили ультиматум, предложив сделать выбор между присоединением к Соединенным Штатам и призрачной угрозой оказаться в лапах России или Китая.

К тому же Европа планирует отправить четыре десятка военных «спасать» Гренландию от Трампа.