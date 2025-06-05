Трамп и лидер Китая поговорили по телефону: о чем шла речь

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпином. Как сообщили в официальных источниках, инициатива звонка принадлежала именно американскому лидеру.

Об этом сообщает Xinhuanet.

Еще накануне телеканал CNN информировал , что Трамп в течение нескольких недель не мог выйти на связь с Си Цзиньпином. При этом сам Трамп не раз подчеркивал, что именно его личные отношения с китайским лидером способны помочь урегулировать торговые споры между двумя государствами.

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Впрочем, как свидетельствуют источники, информированные о ситуации, в Пекине затягивались с ответом не просто так. Китайские чиновники были обеспокоены импульсивностью Трампа и их склонностью ставить иностранных лидеров в неудобное положение. В частности, упоминаются его недавние резкие высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамафосы во время разговоров в Овальном кабинете.

Эти случаи, по словам источников, не остались незамеченными в Китае, где опасались подобных моментов даже в закрытом формате. Именно поэтому в Пекине долгое время откладывали контакт, не желая втягивания в потенциально неудобную или непредсказуемую дискуссию.

Ранее президент США Дональд Трамп признался в симпатии к лидеру Китая Си Цзиньпину . Заявление прозвучало на фоне слухов о нежелании лидера КНР встречаться с главой Белого дома.