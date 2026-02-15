Трамп и Нетаньяху договорились усилить давление на Иран, в том числе на иранскую нефть для Китая.

Трамп и Нетаньяху / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Белом доме пришли к соглашению об усилении экономического давления на Иран, в том числе путем ограничения экспорта иранской нефти в Китай. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с ходом переговоров.

Более 80% иранской нефти экспортируется именно в Китай, и ее сокращение могло бы существенно снизить нефтяные доходы Тегерана, являющиеся ключевой частью американской стратегии «максимального давления» на Иран.

По данным источников, Трамп и Нетаньяху согласовали также общую цель – помешать Ирану получить ядерное оружие. Накануне Вашингтон и Тегеран провели косвенные ядерные переговоры в Омане, а США опрокинули военные силы в регион на фоне растущей напряженности.

Применение «максимального давления» в сочетании с дипломатическими усилиями — создать дополнительные рычаги влияния на Иран, однако возможные ограничения для Китая могут дополнительно напрячь отношения между Пекином и Вашингтоном, на фоне подготовки одного из будущих саммитов.

Напомним, что ранее США размышляли над захватом иранских танкеров с нефтью, но отказались .

От идеи отказались из-за угрозы ответных мер и возможного влияния на мировые цены на нефть.