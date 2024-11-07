Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в России: до каких решений пришли лидеры

Лидеры двух стран планируют провести личную встречу для более глубокого обсуждения этого вопроса

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и вновь избранный лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы военной помощи КНДР России. По словам представителя лидера Южной Кореи, среди тем была ситуация в Северной Корее, включая ядерные разработки, ракетные запуски и развертывание войск в РФ.

Об этом сообщило южнокорейское издание Yonhap Agency.

Оба лидера выразили обеспокоенность вопросами безопасности и безотлагательной ситуацией в Украине. Лидеры договорились, что личная встреча для обсуждения всех важных вопросов будет полезна и дата и место встречи должны быть согласованы в ближайшее время, сообщила южнокорейская сторона.

Кроме того, ожидается, что вторая администрация Трампа принесет изменения и непредсказуемость в альянс США и Южной Кореи, потенциально усиливая давление на Сеул с призывом взять на себя большую долю союзнических обязательств. По мнению экспертов, ключевым вопросом будет подход Трампа к денуклеаризации Северной Кореи и его политика войны России в Украине, куда были отправлены северокорейские войска в поддержку Москвы.

Трамп, известный транзакционным подходом к альянсам, может также стремиться пересмотреть соглашение о распределении оборонных расходов с Южной Кореей, что может увеличить долю Сеула в финансировании размещения 28 500 американских военных в стране.

Напомним, что Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после победы на выборах. Зеленский и Трамп договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".