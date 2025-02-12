Трамп и Путин договорились: как украинцы реагируют на телефонный разговор двух президентов

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп подтвердил разговор в соцсети Truth Social, отметив, что обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику и искусственный интеллект.

Стороны договорились о совместных усилиях по прекращению войны и возможных взаимных визитах. В Кремле подтвердили, что разговор длился полтора часа, и речь шла о мирном урегулировании войны в Украине.

Путин также пригласил Трампа посетить Москву.

ТСН.ua поинтересовался, как отреагировали украинцы в соцсетях на этот разговор.

"Сохраняйте здравый смысл"

Политолог и историк Вадим Денисенко считает, что переговоры уже стартовали (речь идет о мирных переговорах, – ред.) и в течение следующих трех месяцев станет ясно, будут ли они результативными.

По словам политолога, стиль переговоров Трампа с Путиным является двухуровневым: на верхнем уровне он тепло отзывается о Путине, а на нижнем – жестко предупреждает об экономических ударах.

"Сейчас все зависит от того, какие требования стороны выложат на стол. Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше или будет консенсус, или нет. Пока ответа на этот вопрос не существует в принципе", – добавил он.

В частности, Денисенко предостерегает от слухов, которые могут возникнуть позже, и призывает сохранять здравый смысл.

"Ведь уже сейчас десятки экспертов распространяют зраду на том основании, что разговор Трампа с Путиным длился дольше, чем Трампа с Зеленским. И это только начало", – добавил он.

Журналисты проводят параллели

Журналистка Ольга Лень на своей странице в фейсбуке отметила, что американский и российский президенты говорили о прекращении войны в день, когда в Украине был введен Национальный день молитвы.

"Зачем нам Трамп, если с украинцами Бог", – добавила Ольга.

Журналистка Оксана Тороп в своем сообщении показала противоположные реальности, ведь утром россияне нанесли удары по Киеву, а вечером уже обсуждают мирные переговоры.

"Знаете, о чем я подумала, когда сегодня земля затряслась от ракеты? Что наконец с этой крыши осыпется мусор всякий. И от деревьев, и от птиц. А так да, у Трампа все стремительно. Утром пофигачили нас ракетами, а вечером хоп – и начало мирных переговоров".

Украинская журналистка, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что заявления Піта Хегсета на "Рамштайне" и обнародованная позиция Трампа во время разговора с Путиным "переводят ситуацию на level ответы европейских лидеров".

Журналист Сергей Костеж отметил, что Путина так не радовал белорусский диктатор, как Трамп.

"Все не так паршиво, как кажется, конечно. Но так эпически страна #1 еще не садилась в лужу нигде. Ни в Корее, ни во Вьетнаме", – добавил он.

По словам журналиста Остапа Дроздова, есть плохие варианты, худшие и самые плохие. Он отметил, что сейчас страна наиболее уязвима, потому что ожидает прекращения "кровавой эпопеи", в частности, ожидает близкого финала "затяжного хоррора".

"И вот почему худший сценарий теперь – когда этого не произойдет. Потому что когда гаснет луч последней надежды, так прожекторно всех просветив насквозь – после такого наступает еще более темная темень, к которой глаза, озаренные лучом надежды, не привыкнут уже никогда", – заметил журналист.

В свою очередь украинский журналист, работающий в Соединенных Штатах Америки, Остап Ярыш отметил, что Дональд Трамп не упомянул Кита Келлогга среди людей, которые будут заниматься переговорами с Россией и Украиной.

Что говорят депутаты

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что Трамп любит побеждать, и если он хочет сделать Америку великой – должен выиграть. По словам Гончаренко, если Путин сейчас не проиграет, он не остановится.

Также он добавил, что Украина еще может удивить этот мир.

"Украина существует не потому, что кто-то с кем-то хорошо поговорил по телефону. Мы выстояли, потому что показали миру, что умеем бороться. Мы заплатили за свое право на существование самую высокую цену. Три года назад многие думали, что нас не станет. Но мы не просто выстояли – мы стали сильнее. И мы еще можем удивить этот мир", – написал нардеп в соцсети.

Под его сообщением пользователи активно высказываются по поводу Трампа.

Скриншот из соцсетей

Нардеп Марьяна Безуглая кратко прокомментировала разговор двух президентов.

"Держимся", – написала она на своей странице в фейсбуке.

Ирина Геращенко считает, что международным партнерам следует разговаривать с кремлевским террористом с позиции силы и принуждения.

"Сегодня ночью Киев и вся Украина очень громко слышали, как Путин "хочет" мира. Очень хочется, чтобы наши международные партнеры разговаривали с кремлевским террористом с позиции силы и принуждения", – написала нардеп в соцсетях.

Владимир Вятрович отметил, что Путин десятилетие проводил активную информационную кампанию для того, чтобы нынешнюю агрессию скрыть за пропагандой об участии России в победе над нацизмом. Как считает нардеп, это дало результат.

Реакция общества

Блогер Евгений Ихельзон иронически отметил, что "если бы Трамп был президентом, Вторая мировая бы не началась".

Пользователь Сергей Марченко называет разговор Трампа и Путина неравнозначным обменом, ведь, по его мнению, неизвестно, что получил от его проведения американский президент.

"Я понимаю, что получил от этого разговора путин, но я не понимаю, что получил Трамп? Это какое-то мощное падение мордой в лужу наших американских партнеров. Причем никто их к этому не побуждал. Трамп радостно бросился в грязную лужу сам!" – написал мужчина.

Общественный деятель Андрей Смолий считает, что Трамп фактически легализовал международного преступника – Путина.

"Трамп фактически легализовал международного преступника, террориста и убийцу – путина. Вывел его на цивилизованную арену. Вернул к жизни того, кто развязал самые кровавые бойни новой эпохи и века. Но это не интересует Трампа. Его интересует собственный пиар и триумф", – написал Смолий в соцсетях.

Украинский экономист Тимофей Милованов отметил, что в своем сообщении на Truth Social Трамп пишет о "COMMON SENSE" для остановки войны.

"Конкретики нет – только о прекращении смертей украинцев и россиян. Последовательность этих звонков (имеется в виду сначала Путину, потом Зеленскому, – ред.) не в пользу Украины, но сам факт объявления формальных переговоров – это плюс", – добавил он.

Журналист Олег Базар отмечает, что о переговорах пока ничего неизвестно, равно как и о разговоре Трампа и Путнина.

По его мнению, это следует принимать во внимание, ведь послезавтра все может измениться, и неизвестно, чего именно хочет Путин.

Что пишут в соцсети "Х"

В известной соцсети "Х" несется волна обсуждений сегодняшнего разговора двух президентов.

В частности, пользователь "Виталик Овчаренко" отмечает, что после Трампа разговаривать с Путиным начнут и другие, в свою очередь пользователь Red Roger считает, что "мир стремительно летит в третью мировую", автор "Украинка с перцем" добавляет, что президент Америки поддерживает террористическую РФ.

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Напомним, после разговора с Путиным Трамп сразу поговорил с Зеленским.

Читайте также: