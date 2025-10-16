ТСН в социальных сетях

Трамп и Путин договорились о новой встрече — детали от Белого дома

Трамп и Путин договорились созвать встречу своих чиновников на следующей неделе, а затем встретятся лично.

Переговоры Трампа и Путина

Переговоры Трампа и Путина / © Associated Press

В Белом доме рассказали о результатах разговора между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Sky News.

«Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сегодня днем был „полезным и продуктивным“, — говорится в сообщении Белого дома, опубликованном журналистами.

Отмечается, что Трамп и Путин договорились созвать встречу своих чиновников на следующей неделе. После этого может пройти еще одна личная встреча между Трампом и Путиным.

Напомним, что завтра, 17 октября, состоится встреча Зеленского с Трампом.

15 октября Трамп сделал громкое заявление, что Украина планирует перейти в наступление на фронте.

