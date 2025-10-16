- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1014
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп и Путин договорились о новой встрече — детали от Белого дома
Трамп и Путин договорились созвать встречу своих чиновников на следующей неделе, а затем встретятся лично.
В Белом доме рассказали о результатах разговора между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает Sky News.
«Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сегодня днем был „полезным и продуктивным“, — говорится в сообщении Белого дома, опубликованном журналистами.
Отмечается, что Трамп и Путин договорились созвать встречу своих чиновников на следующей неделе. После этого может пройти еще одна личная встреча между Трампом и Путиным.
Напомним, что завтра, 17 октября, состоится встреча Зеленского с Трампом.
15 октября Трамп сделал громкое заявление, что Украина планирует перейти в наступление на фронте.