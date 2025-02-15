Трамп и Путин договорились о переговорах без Украины — Financial Times

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о начале переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский не участвовал в разговоре, но Трамп сообщил ему о договоренностях. В то же время, администрация США отвергла ключевые украинские требования – возвращение всех оккупированных территорий и гарантии безопасности от НАТО.

Об этом пишет издание Financial Times.

В материале говорится, что США больше не рассматривают безопасность Европы как главный приоритет и Трамп предлагает раннее прекращение огня без гарантий для Украины. Это вызывает обеспокоенность в Киеве, поскольку может привести к заморозке конфликта. В то же время США не заставляют Украину уступать дополнительные территории или менять власть.

Путин стремится не просто прекращение огня, а заключение соглашения, которое обеспечит его военные цели, в частности, изменение системы европейской безопасности. Но США не готовы обсуждать такие вопросы. Трамп хочет быстро завершить войну, но не будет давить на Украину для уступок, опасаясь негативного политического эффекта.

Россия имеет военную инициативу, но ее успехи ограничены и стоят дорого. Украина, несмотря на усталость, продолжает оборону, удерживает часть Курской области и атакует российскую инфраструктуру. Экономика России испытывает давление из-за санкций.

Когда переговоры начнутся, Путину придется решить, готов ли он отказаться от своих максималистских требований. Он может согласиться с прекращением огня с графиком переговоров, но если Украина останется независимой и вооруженной, это будет его поражение. В случае провала мирной инициативы, Трамп может даже усилить поддержку Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что западные эксперты все чаще предполагают, что вопрос о прекращении войны между Россией и Украиной могут решать без участия Украины и даже без привлечения Европы. Они считают, что ключевые договоренности будут приняты президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Военный эксперт объяснил, какую роль в этом процессе может сыграть Европа и какой интерес в переговорах у Китая.

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