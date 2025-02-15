Трамп и Путин договорились о переговорах по завершению войны в Украине — Associated Press

Вступление Украины в НАТО нереалистично, Киеву нужно отказаться от намерений вернуть все оккупированные Россией территории, готовясь к мирному урегулированию при поддержке международных сил.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, впишет издание Associated Press.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поводу начала переговоров о завершении войны в Украине.

Гегсет подчеркнул, что Европа должна взять на себя основную ответственность за военную поддержку Украины, а любая миротворческая миссия не будет включать войска США или НАТО.

Эти заявления свидетельствуют об изменении политики США в сторону урегулирования конфликта на условиях, более близких к российским, что вызывает разногласия среди союзников по НАТО относительно будущего Украины в Альянсе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент России Владимир Путин является "совершенно непредсказуемым". Он подчеркнул, что для достижения соглашения по завершению войны против Украины необходимо участие Путина в переговорах. Рютте отметил, что у него было много встреч с Путиным между 2010 и 2014 годами, но не знает, что у него на уме.

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