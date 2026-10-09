Трамп и Путин договорились о поставках российского дизеля: Зеленский отреагировал (обновлено)

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.

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Трамп и Путин договорились о поставках дизеля из России: что известно

Согласно заявлению Трампа, соглашение предусматривает несколько этапов поставки. Прежде всего, Россия должна немедленно отправить более 300 тысяч тонн дизеля, следующая партия объемом 500 тысяч тонн ожидается в ноябре, а впоследствии — еще 1 миллион тонн горючего.

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Президент США также отметил, что в дальнейшем объемы экспорта могут вырасти дополнительно на 3 миллиона тонн.

«Цены на дизель для американцев и всего мира будут снижаться — быстро и рекордными темпами», — подчеркнул Дональд Трамп.

Сообщение Дональда Трампа

Минфин США заявил, что по указанию Трампа срочно выдает временную лицензию на продажу российского дизеля на мировых рынках. Согласно документу, покупать, доставлять и импортировать дизельное топливо из России, в том числе и в Соединенные Штаты, разрешено до 7 апреля 2027 года.

США приостанавливают санкции против российского дизтоплива до 7 апреля 2027 года

Зеленский отреагировал на решение Трампа — что заявил

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США подчеркнул, что любое ослабление давления на Кремль без четких договоренностей о деэскалации является проявлением слабости и лишь поощряет РФ к дальнейшему террору.

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«Мира благодаря слабости никогда не бывает. Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия „отблагодарит“ за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, отмена европейских санкций против российских олигархов уже привела к новым атакам. В частности, речь идет об ударе по дому в Прилуках, сбросе авиабомб на автобусы в Краматорске и постоянных обстрелах энергообъектов в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Зеленский подчеркнул, что из-за слабости на фронте России прибегает к гражданскому террору. В то же время, украинский лидер предлагает США достичь компромисса из-за зеркальной деэскалации.

«Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и американская команда знает эту нашу позицию. Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам — ответ России на ее уже нескольколетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не разрушит нашу энергетику», — отметил Зеленский.

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Президент Украины призвал к принятию санкций по закону Линдси Грэма, усилению военной поддержки и ведению США жесткого диалога с Москвой.

Трамп об ударах Украины по российским НПЗ — последние новости

Напомним, ранее Трамп вновь заявил, что цены на топливо в США растут из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Еще 13 сентября Дональд Трамп ультимативно призвал Владимира Зеленского прекратить удары сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Впоследствии Трамп снова призвал Зеленского не бить по НПЗ России и утверждал, что такие удары Украины якобы влекут за собой рост цен на горючее во всем мире.

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