Трамп и Путин договорились о российском дизеле: какие страны отказались его покупать

Трамп и Путин / © Associated Press

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Заявление Дональда Трампа о покупке российского дизеля и снятии санкций вызвало четкую реакцию союзников. Несмотря на решение США, ряд стран заверили, что и в дальнейшем будут соблюдать ограничения против России.

ТСН собрал все подробности.

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Какие страны отказались от российского горючего

Как передает Handelsblatt, Германия официально подтвердила, что полностью соблюдает санкционный режим Европейского Союза и не собирается возобновлять закупки ресурсов у России.

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«Правительство Германии придерживается своих решений по санкциям против России и работает со своими европейскими партнерами над дальнейшими санкциями», — подчеркнул спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус в Берлине.

В Берлине приняли к сведению заявления США, но подчеркнули, что их поддержка Украины остается неизменной. В Министерстве экономики Германии также отметили, что страна полностью независима от российских энергоносителей с 2023 года.

«Германия полностью поддерживает пакеты санкций. Наши поставки диверсифицированы; мы независимы от российской нефти», — заявила спикер федерального министра экономики Екатерины Райхе.

Эксперты Немецкой ассоциации топлива и энергии отмечают, что решение США не будет оказывать существенного влияния на стоимость топлива в Европе. Ограничения ЕС на импорт дизеля из РФ действуют с 5 февраля 2023 года и будут оставаться в дальнейшем.

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В топливной ассоциации напомнили, что запрет на ввоз российского дизеля в ЕС действует с февраля 2023 г. и отменять его не собираются. По оценкам экспертов, заявленные объемы горючего не повлияют на мировые цены и рынок. Это подтверждают и данные мониторинга: стоимость горючего на немецких заправках остается стабильной.

Категорический отказ раздается и со стороны Австралии . Правительство страны официально заявило, что не будет покупать российские нефтепродукты, независимо от действий Дональда Трампа.

«Нам не нужно и мы не хотим видеть российское горючее в Австралии. Мы не хотим, чтобы Владимир Путин извлекал выгоду от этого кризиса», — подчеркнул министр климата и энергетики Австралии Крис Бовен, добавив, что Москва не должна получать вознаграждение за незаконное вторжение в Украину.

Как заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, за последние два дня российские обстрелы унесли жизни более 80 мирных украинцев. В то же время Россия усиливает свои гибридные атаки уже на саму Европу — как на страны ЕС, так и на членов НАТО. Любые уступки в отношении российского дизеля лишь дают Москве новые деньги на войну.

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«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает. В понедельник министры иностранных дел ЕС намерены утвердить крупнейший с начала войны список санкций, направленных против российской военной машины», — заявила Кая Каллас.

Трамп и Путин договорились о поставках российского дизеля — последние новости

Напомним, президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны. По указанию Трампа Минфин США временно разрешил покупать это горючее до 7 апреля 2027 года.

Такое ослабление ограничений может принести России экономическую выгоду, не обеспечив уступок Москвы относительно прекращения войны против Украины, считают эксперты.

Ранее мы писали, что заявление Дональда Трампа о закупке российского дизельного горючего и ослаблении санкций может осложнить мирные переговоры по Украине.

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