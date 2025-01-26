Трамп и Путин готовятся к телефонному разговору: о чем они будут говорить

Издание ABC News отмечает, что пока неясно, как Трамп планирует включить Украину в переговоры и собирается ли это делать вообще.

Новый президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют о том, что в ближайшее время проведут телефонный разговор.

О чем будут говорить руководители стран, выяснило ABC News.

Издание напоминает, что Трамп несколько раз призывал к прямому общению с Путиным в течение первых дней своего второго срока, сказав, что он "очень хотел бы в ближайшее время встретиться" с российским диктатором, чтобы "окончить эту войну".

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"Я думаю, что я слышу, Путин хотел бы меня видеть. Мы встретимся, как только сможем", – сказал Трамп в Белом доме в четверг.

В Кремле заявили, что Путин готов провести телефонный разговор с Трампом и ждет только от Вашингтона сигнала о том, что Трамп тоже готов.

Обе стороны отметили, что телефонный звонок рассматривается как первый шаг к более существенной личной встрече между лидерами – формату, который Путин предпочел бы.

"Лучше бы нам встретиться, исходя из реальных реалий, чтобы спокойно поговорить обо всех тех сферах, которые интересны и для США, и для России", – сказал российский диктатор.

Издание отмечает, что разговор между ними станет первым разговором между действующим президентом США и Путиным с начала полномасштабной войны в Украине.

Коммуникация между более низкими уровнями правительства продолжалась в течение войны, и источник, знакомый с ситуацией, сообщил ABC News, что после инаугурации Трампа переговоры на рабочем уровне между американскими и российскими дипломатами продолжались в обычном режиме.

Еще до того, как Трамп вернулся в Белый дом, его советник по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью ABC, что уже ведется подготовка к разговору Путина и Трампа "в ближайшие дни и недели".

Трамп также сказал, что воспримет это больше, чем телефонный звонок, предусмотрев, что встретится с Путиным "очень быстро" после инаугурации.

Путин также казался восприимчивым к возобновлению связи с Белым домом, аплодируя готовности Трампа "восстановить прямые контакты с Россией".

В феврале 2022 года Трамп высоко оценил стратегию Путина в Украине, назвав вторжение "гениальным" и "подкованным" во время радиоинтервью.

На состоявшемся в Хельсинки в 2018 году саммите с Путиным Трамп вызвал двухпартийную критику за то, что заявил, что "не видит никаких оснований полагать, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, вопреки выводам разведывательного сообщества США".

Путин также высоко отзывался о Трампе, подтверждая его безосновательные заявления о том, что выборы 2022 года у него украли, и соглашаясь с заявлениями Трампа о том, что война в Украине никогда бы не состоялась, будь он до сих пор на должности.

Тем не менее, список теплых отношений Трампа с Путиным резко контрастирует с недавними угрозами нового президента США в адрес России.

Кроме Украины, и Трамп, и Путин отметили, что они намерены возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.

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Россия и США контролируют 88% мировых ядерных боеголовок, но из-за войны войны в Украине обе страны приостановили свое участие в последнем крупном договоре о контроле над вооружениями, срок действия которого истекает в 2026 году.

Во время первого срока пребывания Трампа в должности он преследовал цель, но не смог заключить трехстороннее соглашение о нераспространении ядерного оружия между США, Россией и Китаем.

Что касается прекращения войны в Украине, Трамп также заявил, что намерен привлечь Китай – самого мощного союзника России – к переговорам, заявив, что Пекин имеет "большую власть над ситуацией".

Что непонятно, так это то, как – и если – Трамп планирует включить Украину в переговоры.

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин спрогнозировал, договорится ли Трамп с Путиным о прекращении войны.

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