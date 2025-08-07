Трамп и Путин готовятся к встрече: где могут проходить переговоры

Трамп и Путин

Трамп может встретиться с Путиным уже на следующей неделе — Белый дом подтвердил, что стороны ведут подготовку к переговорам по прекращению войны в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

Однако найти место для саммита оказалось серьезной проблемой. Причина — ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в 2023 году по отношению к Владимиру Путину. Поэтому 125 стран, подписавших Римский устав, юридически обязаны задержать президента РФ в случае его прибытия.

Поэтому под сомнением оказались традиционные площадки международной дипломатии: Финляндия, Германия, Швейцария, Великобритания, Франция, Испания, Австрия — все они исключены из списка возможных стран для проведения переговоров.

Среди альтернативных вариантов — Турция, Саудовская Аравия или Венгрия. В последний раз Трамп и Путин встречались в Хельсинки в 2018 году, однако сейчас эта локация исключена. Не подходит и Ялта — историческое место дипломатических встреч 1945 года, которое находится под российской оккупацией.

Во время выступления в Овальном кабинете Трамп заявил, что переговоры с Путиным уже продолжаются и высока вероятность скорой встречи. По его словам, это может стать решающим шагом в направлении завершения войны в Украине.

Напомним, в Белом доме прокомментировали возможность встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По словам одного из должностных лиц, такая встреча может состояться уже в августе.

В Вашингтоне подчеркнули, что инициатива переговоров поступает со стороны Москвы. Между тем, в Кремле утверждают, что место встречи уже согласовано, и переговоры между лидерами США и России могут состояться «в ближайшие дни».