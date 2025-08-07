- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп и Путин готовятся ко встрече: в Европе назвали риски для Украины
Приведет ли встреча Трампа и Путина к миру в Украине? В ЕС говорят, что эти переговоры могут сыграть в пользу Кремля.
Игнорирование Европы — сценарий, устраивающий Путина», заявили в ЕС на фоне информации о предстоящих переговорах президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.
Об этом пишет BILD со ссылкой на бывшего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, давшего интервью изданию.
По сообщениям СМИ, Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к личной встрече, которая может состояться на следующей неделе. Эта инициатива снова активизировала обсуждение возможного плана урегулирования конфликта в Украине. Однако аналитики предупреждают: вероятность достижения справедливых договоренностей остается крайне низкой.
Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью BILD подчеркнул, что доверять обещаниям Кремля не стоит.
«Я с осторожностью отношусь к перспективам устойчивого мира, пока не увижу конкретные действия. Пока нет признаков того, что Путин готов отказаться от своих целей в Украине. Трамп, напротив, стремится к скорейшему прекращению огня, которое, даже если будет достигнуто, вряд ли приведет к справедливому и продолжительному миру», — отметил Пабрикс.
По его мнению, сам факт встречи будет использован российской пропагандой как символ дипломатической победы Москвы.
Политолог Нико Ланге в интервью Welt добавил, что прямые переговоры полностью отвечают интересам Путина.
«Даже при отсутствии реального перемирия сама встреча выгодна Кремлю. Путин умело избегает уступок. Происходящий в обход европейских лидеров диалог — именно тот формат, который ему импонирует», — заявил Ланге.
Совершенно иначе оценивает ситуацию Кеннет Вайнштейн из Hudson Institute, эксперт по внешней политике.
«Трамп устал ждать и решил действовать решительно. Угроза санкций, направленных на критически важные для России отрасли — нефть и газ, заставила Путина осознать, что правила игры изменились. Хотя Кремль и не готов открыто признать это», — считает он.
Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к встрече, однако в мире опасаются, что переговоры приведут к тому, что президент США уступит требованиям Кремля.
Ранее Белый дом зафиксировал первые конкретные условия от Москвы по прекращению войны в Украине.