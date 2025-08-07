Трамп и Путин готовятся ко встрече: в Европе назвали риски для Украины

Встреча Трампа и Путина / © Getty Images

Реклама

Игнорирование Европы — сценарий, устраивающий Путина», заявили в ЕС на фоне информации о предстоящих переговорах президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет BILD со ссылкой на бывшего министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, давшего интервью изданию.

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к личной встрече, которая может состояться на следующей неделе. Эта инициатива снова активизировала обсуждение возможного плана урегулирования конфликта в Украине. Однако аналитики предупреждают: вероятность достижения справедливых договоренностей остается крайне низкой.

Реклама

Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью BILD подчеркнул, что доверять обещаниям Кремля не стоит.

«Я с осторожностью отношусь к перспективам устойчивого мира, пока не увижу конкретные действия. Пока нет признаков того, что Путин готов отказаться от своих целей в Украине. Трамп, напротив, стремится к скорейшему прекращению огня, которое, даже если будет достигнуто, вряд ли приведет к справедливому и продолжительному миру», — отметил Пабрикс.

По его мнению, сам факт встречи будет использован российской пропагандой как символ дипломатической победы Москвы.

Политолог Нико Ланге в интервью Welt добавил, что прямые переговоры полностью отвечают интересам Путина.

Реклама

«Даже при отсутствии реального перемирия сама встреча выгодна Кремлю. Путин умело избегает уступок. Происходящий в обход европейских лидеров диалог — именно тот формат, который ему импонирует», — заявил Ланге.

Совершенно иначе оценивает ситуацию Кеннет Вайнштейн из Hudson Institute, эксперт по внешней политике.

«Трамп устал ждать и решил действовать решительно. Угроза санкций, направленных на критически важные для России отрасли — нефть и газ, заставила Путина осознать, что правила игры изменились. Хотя Кремль и не готов открыто признать это», — считает он.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся к встрече, однако в мире опасаются, что переговоры приведут к тому, что президент США уступит требованиям Кремля.

Реклама

Ранее Белый дом зафиксировал первые конкретные условия от Москвы по прекращению войны в Украине.