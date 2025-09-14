Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Снятие санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» может свидетельствовать о тайных договоренностях президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина об использовании Беларуси как буферного государства для сотрудничества.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала «Еспресо».

Он напомнил, что россияне во время переговоров с американцами часто упоминают тему восстановления прямого авиасообщения между Россией и США. Для этого и могут использовать снятие американских санкций с «Белавиа».

Реклама

«Представьте себе, что самолет „Белавиа“ вылетел, скажем, из Домодедово из Москвы… И полетел в Америку… Вот вам прямое авиасообщение. Москва — Нью-Йорк на крыльях белорусских авиалиний. Просто можно будет покрасить несколько самолетов Аэрофлота в эти вот красно-зеленые цвета», — отметил журналист.

Виталий Портников отметил, что белорусская авиакомпания может договориться о рейсах из российских аэропортов, как это делает, скажем, ирландский лоукостер Ryanair, который без проблем летает, например, из Франции в Польшу.

«Это может быть решением определенных договоренностей [спецпредставителя президента США] Уиткоффа с Путиным. И они так решаются, что никто даже не замечает, что они договорились и осуществили это», — пояснил журналист.

По его словам, для дальнейшего сотрудничества США и России снова могут использовать еще какую-то белорусскую компанию, а взамен Лукашенко отпустит еще определенное количество политзаключенных, которых еще сотни остаются в белорусских тюрьмах.

Реклама

«Можно себе представить что Трамп с Путиным на Аляске могли договориться, что они превратят Беларусь в такое окно собственного сотрудничества. Это называется, кстати, настоящее буферное государство», — подытожил Виталий Портников.

Напомним, по решению президента Дональда Трампа США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

В свою очередь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 52 политических заключенных.