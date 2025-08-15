- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3899
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп и Путин не встретятся тет-а-тет: президент США внезапно изменил формат переговоров
Вместо личного разговора тет-а-тет переговоры пройдут в формате три на три.
Президент США Дональд Трамп сменил формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт журналистам на борту Air Force One.
Вместо личного разговора тет-а-тет переговоры пройдут в формате три на три — в составе трех представителей с каждой стороны.
Известно, что к Трампу присоединятся государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Основной состав американской делегации:
Государственный секретарь США Марк Рубио;
Министр финансов США Скотт Бессент;
Министр торговли США Говард Лутник;
Министр обороны Пит Гегсет;
Специальный посланник президента США Стив Виткофф;
Спикер Белого дома Кэролин Левитт;
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс;
Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Вице-президент США Джей ди Вэнс и представитель Белого дома по Украине Кит Келлог к американской делегации не присоединились.
С российской стороны ожидают участие ключевых советников Путина — министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и бывшего посла России в США и помощника Путина Юрия Ушакова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
Министр обороны РФ Андрей Белоусов;
Бывший посол России в США и помощник Путина Юрий Ушаков;
Министр финансов РФ Антон Силуанов;
Глава Российского фонда инвестиций Кирилл Дмитриев.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдут на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж.
Ранее планировалось, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего было запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом. Однако планы изменились.
ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров США и РФ.