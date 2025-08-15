Трамп и Путин не встретятся тет-а-тет: президент США внезапно изменил формат переговоров

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Президент США Дональд Трамп сменил формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт журналистам на борту Air Force One.

Вместо личного разговора тет-а-тет переговоры пройдут в формате три на три — в составе трех представителей с каждой стороны.

Известно, что к Трампу присоединятся государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Основной состав американской делегации:

Государственный секретарь США Марк Рубио;

Министр финансов США Скотт Бессент;

Министр торговли США Говард Лутник;

Министр обороны Пит Гегсет;

Специальный посланник президента США Стив Виткофф;

Спикер Белого дома Кэролин Левитт;

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс;

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

Вице-президент США Джей ди Вэнс и представитель Белого дома по Украине Кит Келлог к американской делегации не присоединились.

С российской стороны ожидают участие ключевых советников Путина — министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и бывшего посла России в США и помощника Путина Юрия Ушакова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

Министр обороны РФ Андрей Белоусов;

Бывший посол России в США и помощник Путина Юрий Ушаков;

Министр финансов РФ Антон Силуанов;

Глава Российского фонда инвестиций Кирилл Дмитриев.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдут на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж.

Ранее планировалось, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего было запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом. Однако планы изменились.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров США и РФ.