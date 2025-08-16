- Дата публикации
Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе: в ОП отреагировали на заявление The Economist
Кэррол сообщил, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон.
Журналист The Economist Оливер Кэррол заявил, что якобы президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе. Впрочем, в Киеве говорят, что им ничего не известно о таких договоренностях.
Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
"Мы пока об этом ничего не слышали": так ответил представитель ОП журналисту The Economist в ответ на его сообщение в Сети Х.
Информация The Economist
Кэррол со ссылкой на собственные проинформированные источники сообщил , что якобы существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон.
"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересна", - заявил собеседник журналиста.
Заметим, что сообщений о соглашении о прекращении огня из Вашингтона или Москвы пока не поступало.