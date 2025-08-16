Трамп и Путин провели встречу на Аляске: без вопросов от журналистов и с обещаниями продолжить переговоры

Дональд Трамп / © Associated Press

15 августа 2025 года в Анкоридже прошла историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. После почти трехчасового общения состоялся подход к прессе, где оба выступили коротко — несколько минут, но ни один вопрос от журналистов озвучен не был. Путин говорил на пресс-конференции около 8 минут, а Трамп – 3 минуты.

Напомним, что встреча в закрытом формате стала одним из самых резонансных дипломатических событий года. Прибытие обоих лидеров государств сопровождалось красной дорожкой и демонстрационными пролетами стратегических бомбардировщиков B-2 и истребителей F-35, что должно было подчеркнуть мощь США и символизм момента.

Во время выступления на пресс-конференции Дональд Трамп назвал переговоры с Путиным "продуктивными". Президент США заявил, что планирует дальнейшие контакты с лидерами НАТО и разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин в свою очередь сделал циничное заявление о "дружеской, братской Украине".

Владимир Путин, со своей стороны, заявил о готовности продолжить диалог и намекнул на предстоящую встречу в Москве.

В то же время, никаких конкретных договоренностей стороны не озвучили.