Трамп и Путин решили встретиться на Аляске: Зеленский прокомментировал

Трамп, Путин, Зеленский. / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение американского коллеги Дональда Трампа провести встречу с "фюрером" РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом глава государства заявил в своем утреннем обращении 9 августа.

"Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с Путиным на Аляске. Очень далеко от продолжающейся на нашей земле войны против нашего народа и которую все равно не закончить без нас, без Украины", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор попытался взять Украину. Его главной ошибкой стало то, что он решил не считаться с украинцами.

"Я верю в наших людей. Украинцы сильные. Украинцы защищают свое. Многие в мире приняли сторону Украины за время войны. Даже те, кто с Россией, знают, что она делает зло. Конечно, мы не дадим России наград за сделанное", - добавил президент.

Встреча на Аляске

Трамп и Путин избрали американский штат Аляску для своей встречи. Она намечена на 15 августа. Sky News пишет, что такой выбор не случаен.

Авто статьи отмечает, что этот американский штат физически соединяет США и РФ через полярные пространства. Выбор этого местоположения сигнализирует о стратегическом паритете – лидеры двух стран встречаются лицом к лицу в месте, где их интересы буквально пересекаются. Ведь геополитическое значение Аляски резко возросло благодаря неиспользованным запасам ископаемого топлива.

