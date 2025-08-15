- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3760
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп и Путин встретились на Аляске: главные подробности
В Анкоридже состоялась долгожданная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.
Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.
Об этом пишет Sky News.
Как пишут российские переговоры Путина и Трампа начались в формате «три на три».
До этого лидеры сошли с самолетов и поздравили друг друга на красной дорожке. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему. Затем они пожали руки перед многочисленными камерами и делегациями.
Как передают РосСМИ, Путин и Трамп на летнем поле на Аляске коротко побеседовали.
Также Путин и Трамп после встречи в аэропорту на Аляске сели вместе с автомобилем лидера Америки.
Также над Трампом и Путиным пролетели истребители F-22 и стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Они занимаются охраной воздушного пространства на саммите.
Напомним, спикер российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры Трампа и Путина на Аляске 15 августа будут длительными и продуктивными.