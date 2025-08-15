Трамп и Путин встретились на Аляске: главные подробности

Трамп и Путин / © Reuters

Реклама

Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.

Об этом пишет Sky News.

Как пишут российские переговоры Путина и Трампа начались в формате «три на три».

Реклама

До этого лидеры сошли с самолетов и поздравили друг друга на красной дорожке. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему. Затем они пожали руки перед многочисленными камерами и делегациями.

Путин иТрамп / © Фото из открытых источников

Как передают РосСМИ, Путин и Трамп на летнем поле на Аляске коротко побеседовали.

Также Путин и Трамп после встречи в аэропорту на Аляске сели вместе с автомобилем лидера Америки.

Трамп и Путин / © ТСН

Также над Трампом и Путиным пролетели истребители F-22 и стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Они занимаются охраной воздушного пространства на саммите.

Реклама

Встреча Трампа и Путина / © ТСН

Трамп и Путин / © ТСН

Напомним, спикер российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры Трампа и Путина на Аляске 15 августа будут длительными и продуктивными.