Трамп и Путин захотят отставки Зеленского – Politico

В то же время эксперты ставят под сомнение практичность и целесообразность проведения выборов в условиях, когда страна борется за выживание под постоянными бомбардировками.

Украинские официальные лица опасаются, что сближение между Вашингтоном и Москвой может лишить их участия в дискуссии о будущем своей страны.

Об этом говорится в статье Rolitico.

Москва присоединилась к Вашингтону в призыве к проведению выборов в Украине, что вызвало беспокойство в Киеве. Удивительное совпадение позиций вызвало в Украине опасения, что российский диктатор Путин намерен столкнуть Киев и Вашингтон друг с другом в вопросе прекращения войны.

На выходных специальный посланник президента США Дональда Трампа из Украины и России Кит Келлог заявил: "В большинстве демократий выборы проводятся даже во время войны. Считаю, что это важно. Это полезно для демократии. Сила устойчивой демократии заключается в наличии более одного кандидата".

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Москва, где Путин заявлял, что не признает президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером, поддержала Келлога. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что "срок полномочий президента Зеленского истек".

Киев в свою очередь опасается, что проведение выборов на этом этапе подорвет сплоченность Украины и откроет страну для дестабилизирующих кампаний российского влияния.

Высказывания Келлога и скорая реакция Кремля на них вызвали тревогу.

Бывший украинский министр, согласившийся поговорить с Рolitico на условиях анонимности, заявил: "Сближение позиций Вашингтона и Москвы по выборам вызывает обеспокоенность. Я рассматриваю это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в одном – они хотят убрать Зеленского".

Кремль не уточнил, являются ли мирные переговоры условием проведения выборов в Украине, и какую последовательность действий Россия имеет в виду.

Однако Москва заявила, что до установления так называемой "политической легитимности" ни о каком окончательном соглашении не может быть и речи. Келлог также не уточнил последовательность проведения выборов и прекращение военных действий.

По данным Reuters, Келлог и другие представители Белого дома рассматривают возможность подтолкнуть Украину к согласию на выборы как часть первоначального перемирия с Россией.

В Рolitico считают, что Келлог выступает за заключение справедливого мирного соглашения для Украины, используя влияние США на Москву. Он также настаивает на том, что США должны продолжать оказывать военную помощь Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России.

Но в настоящее время Украина не может провести выборы по законным основаниям. Согласно Конституции, выборы не могут быть назначены в военное время, пока Украина находится в военном положении.

Эксперты подвергают сомнению практичность и целесообразность проведения выборов в условиях, когда страна борется за выживание под постоянными бомбардировками.

"Украина должна провести свои следующие выборы в то время, когда сможет обеспечить безопасность и демократические стандарты этих выборов. А это невозможно гарантировать во время нынешней тотальной войны", – считают эксперты по выборам Питер Эрбен и Гио Кобахидзе из Международного фонда избирательных систем, некоммерческой организации со штаб-квартирой в США

Несмотря на это, Келлог заявил, что "выборы в Украине необходимы". Он отметил, что выборы могут состояться до конца года, особенно если будет достигнуто перемирие с Россией.

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Зеленский ранее заявлял, что Украина может провести выборы в этом году, если остановятся боевые действия и согласуют гарантии безопасности, чтобы удержать Россию от возобновления военных действий.

Также президент Украины предостерег, чтобы США и Россия отстранили Киев от переговоров о прекращении войны. "У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас – это небезопасно для всех", – добавил он.

Накануне Трамп заявил, что его помощники уже ведут переговоры с российскими властями по прекращению военного противостояния. "Мы будем говорить, и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-нибудь значительное", — сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Это должно прекратиться", – добавил он.

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