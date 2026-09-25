Трамп и Си обсудили войну в Украине во время встречи в США: что известно

Си и Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о «действительно большой дружбе», которая сложилась между ним и лидером Китая Си Цзиньпином. Эти слова прозвучали на фоне начала долгожданного государственного визита Си.

Об этом сообщают Sky News и The Washington Post.

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Несколько сот протестующих собрались в парке возле Белого дома, чтобы «неприятно» встретить Си. Некоторые из них размахивали тибетскими флагами и призывали к «Свободному Тибету», кто-то держал флаги с надписями «свобода» и «демократия» на китайском языке, а также плакаты с надписями «Сохраните свободный Тайвань».

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В то же время, 19 сенаторов-демократов раскритиковали Трампа за пышный саммит. Они заявили, что президент США «избрал великолепие вместо целенаправленности», поставив торжества выше защиты интересов Америки.

«Вместо того, чтобы противостоять недобросовестной торговой практике Китая, воровству технологий, соучастию в нападениях на наши войска или экономической и военной агрессии против наших союзников, президент Трамп избрал великолепие вместо целеустремленности — променив жесткую дипломатию на тур по бальным залам и роскошным. в заявлении сенаторов.

Заметим, перед ужином в Белом доме Трамп и Си провели переговоры в Овальном кабинете.

Заявления Си

Во время помпезного государственного ужина в своем тосте на Си заявил, что обещание Трампа «Сделать Америку снова великой», а также его призыв к КНР достичь значительного национального возрождения амбициозны и могут «помочь друг другу достичь» соответствующей цели.

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В то же время в официальном отчете правительства Китая о встрече говорится, что лидеры обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, таким как Ближний Восток, Украина и Корейский полуостров. Кроме того, Си и Трамп также подтвердили взаимную поддержку проведения региональных встреч в ближайшие недели.

Си также заявил, что два лидера решили построить «конструктивные стратегические и стабильные китайско-американские отношения». Такие отношения выгодны не только китайскому и американскому народам, но и народам всего мира, говорится в заявлении.

Заявления Трампа

Трамп в ответ заявил, что отношения между США и Китаем являются «одними из самых важных в истории человечества».

Он также упомянул о влиянии американской культуры на Китай, отметив, что многие китайцы полюбили баскетбол и джинсы. В то же время Трамп отметил и китайское влияние в США: по его словам, китайских ресторанов в Америке сегодня больше, чем заведений пяти крупнейших американских сетей быстрого питания вместе взятых.

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«Это достаточно громкое заявление», — пошутил президент.

Напомним, лидер Китая впервые за 10 лет прибыл в Вашингтон. Си Цзиньпин заявил, что его первый визит в США более десяти лет направлен на содействие дружбе и расширение сотрудничества между двумя странами.

Трамп с размахом встретил Си. Китайскому лидеру устроили торжественный прием с 30-метровой красной дорожкой, а с обеих сторон выстроился почетный караул из 21 человека, а также был пролет американских бомбардировщиков B-1.

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